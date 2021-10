Icardi – Wanda Nara: la versione di China Suarez, flirt confermato?

Icardi e Wanda Nara continuano a far parlare il gossip sulla loro relazione ma dopo il silenzio arrivano le parole di China Suarez

Il chiacchiericcio che circonda Wanda Nara e il calciatore argentino Mauro Icardi è diventato una vera e propria telenovale, tipicamente sudamericana. Da settimana la relazione tra la coppia è una di quelle più discusse nel gossip.

Ogni giorno emergono indiscrezioni esui social si discute molto: i due da tempo, forse già da mesi, avrebbero seri problemi. Tra le tante voce l’ultima arriva proprio dall’Argentina lascia a bocca aperta. Per provare a risolvere i problemi coniugali nei quali sono intaccati i due, Icardi avrebbe fatto alla moglie una proposta molto particolare.

Come riporta anche il Corriere dello Sport, una fonte ha rivelato a Mitre Live che l’attaccante “avrebbe proposto a Wanda di avere una relazione aperta perché si sentiva annegato“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mauro Icardi: addio PSG? Prove di riconciliazione con Wanda Nara

Icardi-Wanda, le accuse di China

Strano ma vero, Mauro Icardi avrebbe avanzato questa proposta inconsueta quanto per molti scandalosa nonostante non abbia dubbi sull’amore per che prova per lei. Ma per uscire dalla situazione che stanno vivendo, vorrebbe che ci fosse un rapporto più aperto.

Questa proposta avrebbe trovato un bel rifiuto da parte di lei, come riporta Cronica HD e proprio tale rifiuto avrebbe portato al tradimenti di cui di parla tanto. Ma in queste ore, mentre lui continua a manifestare l’amore per la moglie in lungo e in largo, sarebbe emerso anche il nome dell’amante, Maria Eugenia Suarez, conosciuta come la China.

Sui socialè finalmente intervenuta anche lei. Finora si è chiusa nel silenzio “per paura e inesperienza” ma dopo tante chiacchiere ha deciso di parlare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jessica Morlacchi fidanzata: ecco chi è Fabio, “stregato dai suoi occhi”

Ebbene, il flirt non l’ha smentito ma allo stesso momento ha attaccato Icardi, dicendo, indirettamente, di credere che lui e la moglie ormai non formassero più una coppia. “Mi sono relazionata con uomini ai quali ho sempre creduto: mi dicevano che erano separati”. Ogni riferimento a cose o persone è fortemente voluto come la chiosa finale che sembra indirizzata a Wanda: “Alla famiglia ci penso io, alle p… ci pensa la vita“.

The post Icardi – Wanda Nara: la versione di China Suarez, flirt confermato? appeared first on Ck12 Giornale.