Francesca campionessa L’Eredità: fidanzato, quanti anni ha, da dove viene

Cosa sapere su Francesca, da due serate giovane campionessa a L’Eredità: fidanzato, quanti anni ha e da dove viene.

Da un paio di sere, c’è stato un cambio della guardia al quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana che ogni sera va in onda su Raiuno prima del telegiornale. Clamorosamente eliminata Camilla, dopo ben tre serate consecutive da campionessa, al suo posto ecco Francesca.

Iscritta a sociologia, Camilla – che per tre sere consecutive si è laureata nuova campionessa, prima di essere esclusa nelle fasi iniziali alla quarta partecipazione – viene da Roma ed è un’appassionata di musical. Per sette anni ha studiato teatro. Capo scout, conosce quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e olandese.

Camilla ha fatto innamorare molti telespettatori della sua simpatia e della sua solarità, una caratteristica che sembra condividere con la nuova campionessa, Francesca, la quale invece proviene da Torino. Per la giovane campionessa, che è caduta anche lei due volte sul più bello, non indovinando alla Ghigliottina, si tratta in realtà di un ritorno nel quiz show.

Cosa sapere su Francesca, giovane campionessa dell’Eredità

Come ha ricordato Flavio Insinna, presentandola in studio, Francesca è infatti una vecchia conoscenza del quiz show più longevo della televisione italiana, avendo già partecipato al programma qualche anno fa. Era la fine del 2016: “Mi sono divertita talmente tanto che ci voglio riprovare”, ha specificato la giovane torinese, che con Camilla – l’ex campionessa – ha anche un altro punto in comune, la passione per le lingue straniere.

Francesca di Torino è infatti laureata in Mediazione linguistica, quindi ha conseguito un master in Traduzione e adesso fa la traduttrice di romanzi dall’inglese all’italiano. Il conduttore non può esimersi di fare una battuta su tutti i concorrenti: “Stasera una serata di cervelloni a quanto pare”. Ma tra tutti, nella puntata del 19 ottobre, è arrivata fino in fondo Francesca, che poi ha bissato ieri sera, 20 ottobre.

Al suo esordio, la ragazza ha dovuto “collocare” delle opere d’arte, indovinando se queste si trovano al museo del Louvre a Parigi piuttosto che agli Uffizi di Firenze. Ben poco sappiamo finora della vita privata della ragazza, che non si è ancora confidata in trasmissione. Ha solo tenuto a precisare, nella puntata di ieri, di sentirsi più carica. Vedremo se concederà il tris.

