Forbes Digital Revolution: insurtech, sostenibilità, 5G, AI, IoT e privacy tra una settimana

La Forbes Digital Revolution è alle porte. Il virtual business summit pensato e realizzato da Forbes per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai leader dell’innovazione si svolgerà dal 25 al 29 ottobre, in diretta dal Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center e sarà fruibile in streaming su forbes.it e sui canali social di Forbes Italia.

Scopriamo, oggi, i workshop in programma durante la quarta giornata di evento (giovedì 28 Ottobre).

La giornata sarà aperta, alle 9.30, dal workshop intitolato: “Insurtech, le nuove frontiere”. Nel panel, a cura di Italian Insurtech Association, i relatori saranno Pamela Negosanti, Head of Sector Strategy, FSI di expert.ai; Andrea Lorenzoni, Insurance Lead Italy, Central Europe & Greece di Accenture e Giuseppe Dosi, Head of Insurance Market di CRIF.

Seguirà, alle 11.30, il workshop “Il successo sostenibile come strategia aziendale” che vedrà come protagonisti Diego Cavallari, Country Manager di Acer Italy; Daniela Bruno, Partner Studio Legale Tributario PAROLI BRUNO FOSSA; Massimo Alvaro, Managing Director Italy & Adriatics di Business Assurance di DNV e Domingo Iudice, Co-Founder di Pescaria. Si parlerà di come la strategia sostenibile può rivelarsi uno strumento innovativo per le imprese e un prezioso driver di crescita competitiva.

L’evento riprenderà alle 14.30 con il workshop “Connettersi al futuro” con i relatori Alessio De Sio, Chief Institutional and Communication Officer di ZTE Italia e ZTE Europe Region; Claudio Romani, CEO di RESI S.p.A.; Roberto Bussolotti, Regional Vice President di Amdocs e Thomas Gniadek, Partner di Simmons & Simmons.

“Il meglio della trasmissione tv “Forbes Digital Revolution”: AI, IoT e Privacy Policy” chiuderà la giornata, dalle 16.30 alle 17.45. Saranno trasmesse le prime 3 puntate di Forbes Digital Revolution, la nuova trasmissione tv in onda tutti i lunedì sera su BFC (511 Sky, 260 DTT HbbTv, 61 TivuSat e in streaming su bfcvideo.it). Un appuntamento settimanale con tutte le tecnologie che stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare e di vivere.

Durante questa sessione sarà possibile ascoltare il punto di vista di: Michele Grazioli, Fondatore e Presidente di Vedrai SpA, sui concetti e le applicazioni base dell’AI; Marco Mistretta, Partner di yourDIGITAL, sui concetti e le applicazioni base dell’IoT e Marco Gervasi, Avvocato, sulla Privacy Policy nei vari continenti.

Ricordiamo che sarà possibile interagire con i relatori ponendo loro delle domande, via mail, in diretta. L’intero programma dell’evento è online. Per informazioni e iscrizioni: https://forbes.it/eventi/forbes-digital-revolution

