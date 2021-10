anticipazioni-amici,-cacciata-una-cantante:-il-motivo

Nuova eliminazione per violazione delle regole nella scuola di Amici: questa volta a essere cacciata è la cantante Flaza, la cui maglia era già stata sospesa per l’atteggiamento irrispettoso. Ecco cosa ha combinato.

Amici, il popolare programma Mediaset ideato da Maria De Filippi nel 2000, consente ogni anno ai giovani talenti del canto e del ballo di mettersi in mostra davanti al pubblico di tutta Italia, con l’opportunità di vincere ingenti premi in denaro e ottenere importanti contratti di lavoro.

La trasmissione, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e ogni domenica alle 14.00, non è un semplice reality ma una vera e propria scuola, che permette agli alunni prescelti di crescere giorno dopo giorno e prepararsi al complicato mondo dei professionisti. Eppure talvolta i concorrenti si dimenticano di essere chiamati a rispettare le precise regole che qualsiasi istituto scolastico prevede, a tal punto da essere mandati a casa.

Il caso più recente di eliminazione per violazione del regolamento arriva proprio dall’edizione in corso quest’anno, la 21esima. Pochi giorni fa il cantante Inder è stato squalificato dalla sua coach, Anna Pettinelli, con l’accusa di scarso impegno e ritardi alle lezioni. Ma secondo una clamorosa anticipazione, lui non è l’unico alunno di Amici 21 ad essere cacciato dalla scuola: nella prossima puntata andrà in onda l’eliminazione di un’altra cantante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Amici, accuse di censura: la replica “Non siamo cretini”

Flaza eliminata da Amici: ecco perché

Come ogni settimana le anticipazioni della puntata in onda la domenica, diffuse da alcune “talpe” in mezzo al pubblico presente in studio durante la registrazione, hanno fatto rapidamente il giro dei social. Secondo le indiscrezioni a essere stata cacciata è Flaza, rea già nell’ultimo mese di aver infranto più volte il regolamento. La sua coach, Lorella Cuccarini, le aveva per questo motivo sospeso la maglia, in attesa di un verdetto definitivo.

“Eliminarti ora per me sarebbe un fallimento – le aveva scritto in una lettera – Vuoi fare questo mestiere? Dimostralo, dipende da te. Questo atteggiamento non è quello giusto per andare avanti”. Evidentemente la severa sanzione non è stata sufficiente a far cambiare comportamento alla cantante. Da quanto si apprende dalle indiscrezioni la giovane di Fregene ha infatti continuato a non seguire alcune delle regole imposte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Amici, primi segnali di gelosia: cosa è successo tra Carola e Luigi

A far traboccare la goccia dal vaso è stato il suo ennesimo mancato rispetto degli orari, in questo caso di quello della prova costume. “Tutti in casa le avevano detto di andare e lei invece è stata in cucina”, ha fatto sapere su Twitter la pagina Amici News, nota per i tanto attesi spoiler sulla trasmissione. Adesso l’eliminazione di Flaza è ufficiale.

🔴 Flaza è stata eliminata perchè ha trasgredito un’altra volta le regole 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) October 20, 2021

The post Anticipazioni Amici, cacciata una cantante: il motivo appeared first on Ck12 Giornale.