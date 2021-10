Roma, Caramanica(RA): “buon lavoro a neo sindaco Gualtieri”

“Il Partito Rivoluzione Animalista ha come unico obiettivo politico la tutela degli animali in tutte le sue forme e la lotta al malaffare che sovente si cela dietro ai servizi pubblici di gestione del randagismo. All’inizio della competizione elettorale per determinare il nuovo Sindaco di Roma, Rivoluzione Animalista si era schierata con “Rinascimento” a sostegno del candidato Sindaco Michetti, avendo ricevuto precise assicurazioni circa l’opportunità di incidere in maniera significativa sul benessere degli animali presenti sul territorio comunale. Tali assicurazioni si sono però rivelate disattese poiché nessuna delle indicazioni tecniche e giuridiche offerte dal nostro Partito sono poi confluite nel programma elettorale del candidato Sindaco di centrodestra e questa situazione aveva già da alcune settimane prima del ballottaggio portato a una nostra interruzione della campagna elettorale, ad un ritiro formale dell’appoggio a Michetti. Diamo, quindi, il benvenuto e rivolgiamo gli auguri di buon lavoro al Sindaco Gualtieri auspicando un suo impegno concreto per la tutela degli animali nonché una collaborazione fattiva con il nostro Partito per quanto attiene la lotta al malaffare e allo sfruttamento degli animali nella nostra città”.

Così, in una nota, il Segretario Nazionale del partito Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica.