paura-per-la-regina-elisabetta:-malattia-misteriosa,-fermata-dai-medici

La regina Elisabetta II sta riposando al castello di Windsor dopo aver accettato “a malincuore” i consigli medici per annullare un viaggio in Irlanda del Nord, previsto per mercoledì e giovedì, ha detto Buckingham Palace. Lo riferisce la CNN.

Alla monarca britannica di 95 anni è stato consigliato di riposare per i “prossimi giorni”, ha affermato il palazzo in una nota. Una fonte vicina al palazzo ha detto alla CNN che “non è correlato al Covid”. Vista l’età avanzata della donna, c’è ovviamente un po’ di apprensione, anche se la nota ufficiale tende a stemperarla.

“Sua Maestà è di buon umore ed è delusa dal fatto che non potrà più visitare l’Irlanda del Nord, dove avrebbe dovuto intraprendere una serie di impegni oggi e domani”, si legge nel comunicato. Che aggiunge: “La regina invia i suoi più calorosi auguri al popolo dell’Irlanda del Nord e non vede l’ora di visitarla in futuro”.

Una malattia per la Regina Elisabetta: mistero sulle sue condizioni di salute

La regina, insieme al primo ministro britannico Boris Johnson, avrebbe dovuto partecipare a una funzione religiosa nella città di Armagh giovedì, in occasione del centenario della spartizione e della fondazione dell’Irlanda del Nord. Il presidente irlandese Michael D. Higgins in precedenza aveva rifiutato un invito a partecipare alla funzione religiosa, perché il titolo “non è una dichiarazione politicamente neutrale”.

Il gruppo dei leader della Chiesa irlandese ha dichiarato mercoledì in una dichiarazione che è “dispiaciuto” sapere che la regina non sarà presente. Il gruppo ha riconosciuto “il significato del suo impegno nell’opera di pace e riconciliazione”. La Regina dovrà rimanere a riposo, tuttavia dovrebbe ancora partecipare alla conferenza sul clima COP26 a Glasgow, in Scozia, che inizierà alla fine di questo mese.

L’aggiornamento medico della regina arriva giorni dopo che lei ha rifiutato il tentativo di una rivista di assegnarle il titolo di “Vecchia dell’anno”, dicendo che si sentiva troppo giovane nel cuore. Il prossimo anno, la Regina Elisabetta festeggerà i 70 anni di regno, iniziati nel lontanissimo 1952. Il 9 aprile di quest’anno, come noto, è rimasta vedova: è morto il consorte, Principe Filippo.

