orso-bruno-ucciso-in-autostrada,-il-conducente-scappa:-impatto-violentissimo,-avezzano-sotto-choc

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 ottobre, intorno alle 3, è stato ucciso in autostrada un giovane orso bruno marsicano. L’incidente si è verificato sulla A/25, nell’area del comune di Avezzano: un esemplare maschio, dal peso di circa 200 chili, è stato investito mentre era intento ad attraversare la strada.

Più precisamente, è stato colpito al centro della carreggiata in direzione di Pescara, dopodiché è stato trascinato per circa 15 metri: la sua fine è avvenuta nella corsia di sorpasso, è praticamente morto sul colpo. Gli agenti della sottosezione di Polizia Stradale di Pratola Peligna hanno curato i rilievi dell’incidente e hanno rinvenuto sul luogo dell’investimento frammenti di colore bianco e nero, appartenenti molto probabilmente al veicolo che ha messo sotto l’orso bruno marsicano.

Il conducente non si è fermato, mentre l’orso è deceduto per politraumatismo da investimento, come constatato dal veterinario della Asl di Avezzano. Le indagini sono in corso per accertare il punto dell’impatto e i motivi per cui il conducente del veicolo non si sia fermato a soccorrere l’animale, nonostante anche il suo veicolo fosse certamente danneggiato. Tra l’altro il soccorso è previsto dall’art. 189 comma 9 bis del codice della strada.