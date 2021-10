kerem-bursin,-ipotesi-folle:-lui-il-prossimo-james-bond?-la-parola-ai-fan

Per l’attore turco Kerem Bursin, c’è ora un’ipotesi folle: lui il prossimo James Bond? La parola ai fan che sposano l’idea.

Ormai non lo ferma più nessuno: Kerem Bürsin è diventato uno degli attori turchi più famosi al mondo, Can Yaman permettendo. Anzi forse attualmente è anche più famoso. Ecco perché non siamo sorpresi che sia stata sollevata la possibilità che diventi il nuovo James Bond.

Non è uno scherzo, ma è l’oggetto di una petizione online che sta prendendo corpo e ottenendo molti riscontri. L’attore che finora ha dato vita al personaggio di James Bond, Daniel Craig, ha salutato il mitico ruolo dopo la premiere dell’ultimo film ‘No time to die’.

Ti potrebbe interessare anche –> Kerem Bursin fidanzato: la sua compagna di vita e di set è Hande Ercel

Ecco perché Hollywood è ora alla ricerca del nuovo interprete per dare vita all’Agente 007. Ma Kerem otterrà il ruolo? L’ipotesi attualmente risulta davvero inverosimile, ma a quanto pare i fan, soprattutto le fan, si stanno muovendo per coronare il sogno di vedere il loro beniamino protagonista nei panni dell’agente segreto più famoso al mondo.

Ti potrebbe interessare anche –> Kerem Bursin: ecco perché lui e Serenay Sarıkaya si sono lasciati

I fan di Kerem Bursin lo vogliono nel ruolo di nuovo James Bond

Senza dubbio, i fan di “Love is in the air” sono stati chiari sul fatto che vogliono che Kerem Bürsin, che visiterà la Spagna questa settimana, dopo essere stato in Italia ed essere stato invitato nel salotto televisivo di Verissimo, faccia il salto a Hollywood con questo ruolo. L’attore potrebbe essere nuovamente impegnato in una soap opera, ancora con Hande Ercel.

Ma sembra chiaro che per i suoi fan in quel ruolo sia un po’ sottovalutato. Per questo motivo hanno avviato una campagna mondiale in cui, attraverso Twitter, vogliono ufficializzare la petizione e fare di Kerem un Trending Topic. Al momento, hanno ottenuto un primo obiettivo: la campagna a sostegno di Bursin come nuovo James Bond sta andando molto bene.

I fan dell’attore ne sono diventati così coinvolti che hanno persino creato alcuni poster di come sarebbe Kerem Bursin nei panni di James Bond, la spia più famosa al mondo. Alcuni di questi risultati sono davvero esilaranti, altri non sono per niente male. Ma quello di Bursin come nuovo James Bond sembrano destinato a restare un sogno dei suoi fan.

The post Kerem Bursin, ipotesi folle: lui il prossimo James Bond? La parola ai fan appeared first on Ck12 Giornale.