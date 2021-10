il-collegio-6:-quando-inizia,-dove-vederlo,-alunni-e-professori

Il Collegio 6: pronto a tornare sul piccolo schermo il celebre docu-reality targato Rai dedicato ai giovani adolescenti, ecco quando inizia e chi sono gli alunni e i professori.

L’attesa per la sesta edizione de Il Collegio sta ormai per finire: a partire da martedì 26 ottobre torneranno sui banchi gli studenti scelti per far parte della nuova classe. Il format del programma, trasmesso come sempre in prima serata su Rai 2, prevede che una ventina di adolescenti tra i 14 e i 17 anni studino per circa un mese all’interno di un collegio ambientato in un’altra epoca, al fine di conseguire il diploma di licenza media.

Per l’edizione numero 6 del docu-reality si è scelto di tornare indietro nel tempo fino al 1977, l’anno della cosiddetta “febbre del sabato sera”. Saranno molti gli spunti offerti dalla suggestiva ambientazione, considerando che quel periodo è stato caratterizzato da significativi cambiamenti di costume. La location sarà la stessa della passata edizione: il convento Istituto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

Il Collegio 6: ecco chi sono i professori e gli alunni

Il corpo principale di insegnanti del fortunato programma è stato interamente confermato. Andrea Maggi sarà il professore di italiano, Maria Rosa Petolicchio sarà la professoressa di matematica, Luca Raina insegnerà storia e geografia, mentre Alessandro Carnevale sarà il docente di educazione artistica. Tra le novità de Il Collegio 6 c’è anche una nuova materia: il Progetto Cinema, ma non è ancora chiaro da chi sarà diretto. Ovviamente anche quest’anno non mancherà l’intransigente preside Paolo Bosisio, oltre che alla severa sorvegliante Lucia Gravante.

I collegiali che verranno catapultati nel 1977 comporranno una classe formata da 20 elementi: si tratta di Sara Masserini (16 anni di Colzate), Alessandro Giglio (15 anni di Torino), Gaia Cascino (16 anni di Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15 anni di Napoli), Federica Cangiano (14 anni di Napoli), Davide Maroni, (16 anni di Nova Milanese), Vincenzo Rubino (16 anni di Bari), Rebecca Parziale (14 anni di Genova),

Lorenzo Sena (14 anni di Viareggio), Maria Sofia Pia Federico (16 anni di Valmontone), Cristiano Karol Russo (15 anni di S. Pietro Vernotico), Sveva Accorrà (14 anni di Monza), Simone Casadei (16 anni di Coriano), Beatrice Genco (14 anni di Paderno Dugnano), Filippo Romano (14 anni di Scandicci), Elisa Cimbaro (14 anni di Tarvisio), Edoardo Lo Faso (16 anni di Catania), Valentina Comelli (15 anni di Zone), Raffaele Fiorella (15 anni Barletta) e Anastasia Podeschi (16 anni di Santarcangelo Di Romagna).

I fan de Il Collegio hanno già avuto modo di conoscere i nuovi studenti attraverso i loro video di presentazione pubblicati su Rai Play. Nella stessa piattaforma online dedicata sarà poi possibile recuperare tutti gli episodi del docu-reality: non è ancora noto il numero delle puntate della nuova stagione, ma è possibile che siano 8, esattamente come nell’edizione precedente.

