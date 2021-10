giulia-stabile-e-sangiovanni-tornano-insieme-sui-social:-ecco-la-foto

Dopo un periodo di silenzio, la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni tornano insieme sui social: ecco la foto.

Sono passate tre settimane appena da quando la vincitrice della scorsa edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, la ballerina Giulia Stabile, e il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, giunto secondo nella stessa edizione del talent, avevano manifestato l’intenzione di allontanarsi dai social network.

Il motivo era evidente: entrambi infatti non hanno mai voluto apparire troppo e tengono alla riservatezza della loro relazione. Di contro, devono fare i conti con il fatto che sono personaggi pubblici. Per tale ragione, il gossip insiste spesso su di loro e vuole sapere tutto sulla coppia dello spettacolo.

Leggi anche –> Sangiovanni e Giulia Stabile minacciati di morte: “Nessuno merita tutto ciò”

In un’intervista con il sito Whoopsee.it, Giulia Stabile ha spiegato che la sua relazione con Sangiovanni sta andando avanti, senza nessuna interruzione. Poi ha aggiunto che stanno cercando di “allontanare sempre di più il loro rapporto dai social” in modo da “renderlo più sano”. D’altro canto, non intendono allontanarsi dal loro pubblico e mantengono gli impegni.

Leggi anche –> Sangiovanni e Giulia Stabile: la loro relazione va avanti ma lontana dai social

Così Giulia Stabile e Sangiovanni mettono a tacere le voci di crisi…

In ogni caso, è chiaro che ai due ragazzi le continue voci su una loro crisi pesino e non poco: per questo, in qualche modo, occorre anche correre ai ripari e trovare il giusto equilibrio tra una vita lontana dai social network e la necessità di stabilire la verità sul loro rapporto. Il tutto col fine di ricercare la propria serenità.

Poco più di un anno fa, i due ragazzi entravano nella scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’ e lei lo ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram con queste parole: “I miei sogni di un anno fa. Tutti abbiamo dei sogni, non dobbiamo mai smettere di crederci e di lottare per realizzarli”. Per lei tra l’altro è un periodo d’oro: scelta come testimonial di Calzedonia, è ospite fissa di Tu si que vales.

Come testimonia la foto che ha pubblicato sulle sue Instagram Stories, anche con Sangiovanni le cose vanno molto bene. La ballerina ha infatti postato una foto delle ombre di entrambi sull’asfalto e ha taggato il link a Spotify dell’ultimo singolo del suo fidanzato. Chi fiutava aria di crisi è stato quindi smentito e deve farsene una ragione.

The post Giulia Stabile e Sangiovanni tornano insieme sui social: ecco la foto appeared first on Ck12 Giornale.