Forbes Digital Revolution: scopriamo cosa ci attenderà tra una settimana

Manca oramai pochissimo alla seconda edizione della Forbes Digital Revolution, il virtual business summit pensato e realizzato da Forbes per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai leader dell’innovazione.La nuova edizione dell’evento si svolgerà dal 25 al 29 ottobre, in diretta dal Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center e sarà fruibile in streaming su forbes.it e sui canali social di Forbes Italia.

Scopriamo, oggi, i workshop in programma durante la terza giornata di evento (mercoledì 27 Ottobre).

La giornata sarà aperta, alle 9.30, dal workshop intitolato: “Reti intelligenti e soluzioni di Cyber Security per proteggere le aziende nelle nuove modalità di lavoro Smart”. I relatori saranno Luca Cardone, Head of Product Marketing & Sales Operations di RETELIT; Michele Maioli, Regional Alliance Manager di ZSCALER e Veronica Leonardi, Chief Marketing Officer di CYBEROO.

Seguirà, alle 11.30, il workshop “AI, non si può attendere oltre” che vedrà come protagonisti Federico Di Condina, Ceo & Founder di YouStart; Dario Freddi, Co-CEO di SECO Mind; Stefano Galleni, Fintech Platform Designer del Gruppo Lutech; Michele Grazioli, President and CEO di Vedrai SpA e Dario Melpignano, CEO di Neosperience SpA.

L’evento riprenderà alle 14.30 con il workshop “Sport-tech: la nuova era della competizione e del divertimento” con relatori Lavinia Fogolari, Marketing Manager – ASUS (Divisione PC); Giovanni Ghigliotti, CEO di LessonBOOM e Davide Ragazzi, Chief Executive Officer di Kama.sport.

“La rivoluzione democratica del tech”, evento tratto dalla prima Forbes Women’s Week organizzata quest’anno dal 21 al 24 Settembre, chiuderà la terza giornata dalle 16.30 alle 17.15 grazie ai contributi di Mirella Cerutti, Managing Director at SAS Italy; Elena Lavezzi, General Manager Italy and Southern Europe Revolut; Chiara Padua, Event Producer Fintech District e Claudia Vassena, CEO Buddybank.

Sarà possibile interagire con i relatori ponendo loro delle domande, via mail, in diretta. L’intero programma dell’evento è online. Per informazioni e iscrizioni: https://forbes.it/eventi/forbes-digital-revolution

