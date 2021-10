Amedeo Goria assalito alla manifestazione: cosa è successo – VIDEO

In un video pubblicato sulle Instagram Stories, si vede Amedeo Goria assalito durante la manifestazione: cosa è successo.

Fresco di eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, dove si è fatto notare per alcuni comportamenti un po’ sopra le righe nei confronti di alcune delle partecipanti, in particolare di Ainett Stephens, Amedeo Goria si è ritrovato nelle scorse ore per le strade di Roma.

In attesa di capire i risvolti della sua relazione con Vera Miales, la giovane di molto più giovane di lui, che non ha preso benissimo il suo comportamento nella casa più famosa d’Italia, l’ex marito di Maria Teresa Ruta si gode un po’ di “libertà” per le strade della Capitale, come a quando pare sarebbe avvenuto sabato pomeriggio.

Ti potrebbe interessare anche –> Amedeo Goria, “Ma quale gravidanza” l’incontro esilarante con Vera Miales

In quella giornata, dopo i fatti di appena una settimana prima che avevano visto militanti di Forza Nuova assaltare la sede nazionale della Cgil, insieme a uno sparuto gruppo di attivisti No Green Pass, si stava tenendo a Roma una grande manifestazione nazionale. Il raduno in piazza San Giovanni era stato convocato dai sindacati confederali, proprio per rispondere a quanto successo una settimana prima.

Ti potrebbe interessare anche –> GF Vip: Amedeo Goria ci prova con la “gatta nera”, la fidanzata lo difende

Assalito dai manifestanti: perché tutti “contro” Amedeo Goria?

Per i manifestanti, si è trattato di una delle più imponenti manifestazioni degli ultimi anni: tra le richieste sul tavolo, che sono poi state discusse in queste ore nelle aule del Parlamento, con la mozione del Pd presentata a Palazzo Madama, c’è proprio lo scioglimento del gruppo di ultradestra di Forza Nuova, fondato a fine anni Novanta da Roberto Fiore insieme con il cantautore e attivista Massimo Morsello.

A margine della manifestazione, una tra le tante che su tematiche diverse si stanno tenendo in queste settimane – dal no al Green Pass fino alla richiesta di nuove misure economiche contro la crisi, passando per quelle di lavoratori che sono stati licenziati – si è verificato un piccolo siparietto.

Sono infatti diversi i manifestanti, come si può vedere in questo breve video che Amedeo Goria ha ricondiviso tra le Stories del suo profilo Instagram, che hanno chiesto un selfie al conduttore, letteralmente assalito. Tra i presenti, si notano sia bandiere della Cisl che della Fiom, il sindacato dei metalmeccanici Cgil.

The post Amedeo Goria assalito alla manifestazione: cosa è successo – VIDEO appeared first on Ck12 Giornale.