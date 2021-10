alyssa-milano:-la-star-di-streghe-arrestata-davanti-alla-casa-bianca

L’attrice Alyssa Milano arrestata per protesta davanti alla Casa Bianca per essersi rifiutata di obbedire alla polizia.

L’attrice sveglia Alyssa Milano è stata una degli oltre 20 manifestanti arrestati fuori dalla Casa Bianca martedì pomeriggio per aver chiesto al governo federale di tutelare il diritto di voto. Le foto della protesta, organizzata dal gruppo progressista People for the American Way, mostrano l’attrice 48enne che conduce una marcia verso la Casa Bianca prima di essere arrestata dalla polizia.

La donna, secondo le accuse della polizia statunitense, si sarebbe rifiutata di allontanarsi dall’area. Ha anche alzato il braccio in segno di protesta mentre veniva portata via. L’attrice attivista ha poi confermato il suo arresto su Twitter, scrivendo: “Sono stata appena arrestata per aver chiesto che l’amministrazione Biden e il Senato utilizzino i loro mandati per tutelare il diritto al voto”.

Era una degli oltre 20 attivisti arrestati durante la protesta dopo che un ufficiale della polizia del Parco degli Stati Uniti li aveva avvertiti che erano a rischio di arresto in base a una legge locale che proibisce lo spostamento o il blocco di strade o marciapiedi. Ma l’attrice di “Streghe” e gli altri presenti non hanno desistito.

Arrestata Alyssa Milano: l’attrice di “Streghe” protagonista di una clamorosa protesta

La protesta è arrivata un giorno prima che il Senato decidesse se approvare il Freedom to Vote Act, che renderebbe più facile registrarsi per votare, stabilire una finestra di voto anticipata di almeno 15 giorni e prolungare il giorno delle elezioni con delle vacanze. Richiederebbe inoltre agli Stati di offrire la registrazione degli elettori lo stesso giorno in tutti i seggi elettorali entro il 2024 e di creare una varietà di carte e documenti validi per l’identificazione personale del voto.

“Siamo tornati alla Casa Bianca per inviare un messaggio chiaro al presidente Biden: abbiamo bisogno di azioni che corrispondano all’urgenza delle sue parole sui diritti di voto – e il tempo stringe”, ha affermato Ben Jealous, leader della protesta arrestato insieme ad Alyssa Milano. Il gruppo progressista chiede che venga garantito a tutti il diritto al voto, senza discriminazioni per aree geografiche.

La richiesta di Jealous è chiara: “La legge sulla libertà di voto deve ora essere approvata se vogliamo proteggere il diritto di voto alle prossime elezioni per tutti noi: per gli elettori neri e gli elettori di ogni razza ed etnia, per le donne, per gli elettori più giovani, gli elettori con disabilità e i lavoratori di ogni provenienza”. Nell’ultima campagna elettorale, Alyssa Milano aveva appoggiato Joe Biden.

