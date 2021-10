soleil-sorge:-la-gieffina-ha-partecipato-a-miss-italia,-com’era

Soleil Sorge, la concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip ha partecipato a Miss Italia nel 2014, durante l’edizione numero 75 di Miss Italia.

In quell’edizione ha trionfato Clarissa Marchese, la bellezza siciliana che negli scorsi mesi è tornata in tv come tronista del programma Uomini e Donne, qui ha trovato il suo fidanzato attuale, Federico Gregucci.

Non tutti conoscono il fatto che durante l’edizione del 2014 di Miss Italia, ci sono stati diversi volti noti, tra questi oltre a Clarissa Marchese, c’è stata anche la concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

Inoltre è stata anche corteggiatrice di Luca Onestini durante l’ultima stagione di Uomini e Donne, la concorrente italo americana rappresentava l’Abruzzo, riuscì a piazzarsi al settimo posto nella competizione italiana.

In quell’anno ci fu anche Rosaria Apresa, la bellezza campana che ha partecipato al programma di Maria de Filippi, per poi diventare la corteggiatrice di Andrea Damante nel 2016, per poi diventare famosa grazie ad alcune accuse giudiziarie.

Durante le ultime ore Aldo Montano è stato attaccato e criticato aspramente dalla concorrente italo american, proprio perché aveva espresso i suoi dubbi nella storia tra Amedeo Goria e Vera Miales.

Il campione olimpionico nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è chiesto se la relazione fosse stabile o se la Miales avesse terminato le frequentazioni con Amedeo Goria.

La concorrente ha accusato il campione olimpionico andando su tutte le furie per il suo comportamento irrispettoso, dichiarando che il concorrente dice e fa cose davvero fuori luogo.

Dicendo parolacce si comporta in maniera assurda ed insensata, fa il bagno in piscina dopo aver sudato in sauna senza farsi una doccia, inoltre l’ex Miss Italia ha dichiarato di esser stanca delle ripetute discriminazioni nei suoi confronti da parte del campione olimpionico.

Inoltre dichiara che tutti elogiano il campione olimpionico, ma viene chiuso un occhio per tutte le cose fuori luogo che fa in Casa, lo definisce un uomo goliardico ed immaturo, il quale non è “tutto questo granchè di persona”. I suoi modi arroganti avevano portato i due ad avere dei litigi nelle settimane scorse, e in quell’occasione Aldo Montano alzò la voce più del dovuto.

