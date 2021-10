L.bilancio: D’Incà, 8 mld per taglio tasse, buste paga più ‘pesanti’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Durante il Consiglio dei Ministri di oggi abbiamo approvato il Documento programmatico di bilancio che conterrà una serie di misure importanti per il Paese. Interventi per migliorare le strutture e i servizi scolastici, per l’università e per le attività di ricerca che, come abbiamo sempre sostenuto nel MoVimento 5 Stelle, sono i pilastri più importanti del nostro sistema Paese. Abbiamo deciso di rifinanziare ulteriormente il Reddito di cittadinanza, che è stato e continua ad essere una misura importantissima per molte famiglie, e abbiamo anche previsto dei correttivi per punire quei cittadini disonesti che pensano di poter fare i “furbetti”. Abbiamo previsto un investimento da 8 miliardi di euro per abbassare le tasse alle imprese e far avere così delle buste paga più “pesanti” ai lavoratori”. Lo scrive su Facebook il ministro Federico D’Incà, al termine del Cdm. “Continuiamo ad essere al fianco dei cittadini onesti e a guardare, assieme ai nostri giovani, al loro e al nostro futuro”, conclude il ministro M5S.