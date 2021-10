Il nome Kinesiologia deriva dal greco e significa kinesis = movimento, più logos = scienza lo spiega Carlo Robuschi Padova

Il nome Kinesiologia deriva dal greco e significa kinesis = movimento, più logos = scienza ; da qui il significato di “studio del movimento”. Si tratta di una disciplina che consente, mediante precisi test muscolari, di ottenere informazioni sullo stato di equilibrio dell’individuo a livello fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/nutrizionale. Il Professionista, esercitando manualmente una specifica pressione sugli arti del cliente valuta la prontezza e la qualità di risposta dei muscoli rispetto agli stimoli esercitati.

La risposta dei muscoli varia quando il corpo non è ben organizzato per affrontare in maniera adeguata i vari tipi di stress a cui viene sottoposto il sistema corpo/mente. In definitiva la Kinesiologia è una disciplina olistica che considera la persona nella sua globalità.

A che cosa serve

Consente di rendere consapevole la persona di cosa è meglio per se, per la sua energia e vitalità, in modo da poter esprimere pienamente le proprie risorse e potenzialità tese al raggiungimento/mantenimento del proprio stato di benessere ottimale.

Il benessere ottimale è l’espressione dell’equilibrio di tutti gli aspetti sopra menzionati poiché la persona non è strutturata a compartimenti stagni e qualunque evento ne destabilizzi anche solo uno, ad esempio l’aspetto fisico/strutturale, creerà disarmonia anche a tutti gli altri livelli: mentale, emotivo, biochimico, nutrizionale, energetico, stile di vita, etc.

La Kinesiologia ha introdotto l’interessante principio di corrispondenza tra muscoli, organi e meridiani energetici. Secondo la M.T.C. se l’energia del meridiano e la funzione dell’organo associato, sono in equilibrio risulterà normale anche il tono di base dei muscoli ad essi correlato, mentre un loro squilibrio provocherà una diversità del tono muscolare e della velocità di risposta del muscolo. Valutando la risposta dei muscoli al test kinesiologico, risulta possibile effettuare una verifica generale sull’equilibrio tra gli aspetti mentale/emotivo, biochimico/nutrizionale, fisico/strutturale ed energetico della persona. In tal modo si è in grado di evidenziare squilibri anche molto lievi al loro primo manifestarsi, intervenendo con immediatezza e in forma preventiva su aspetti che porterebbero a manifestazioni di più complessi squilibri.

L’attività svolta dalla Kinesiologia è rivolta al riequilibrio dell’intero sistema corpo/mente. Le aree coinvolte dal riequilibrio comprendono: l’apprendimento e la comprensione, il movimento, la coordinazione motoria, l’area percettivo/sensoriale.

In Kinesiologia la risposta al test muscolare è veicolata dai propriocettori muscolari; ciò avviene indipendentemente dall’area interessata al test. Il Professionista in Kinesiologia valutando le risposte dei test muscolari ottiene inoltre, preziose indicazioni sulle modalità e sulle tipologie dei riequilibri da svolgere, per riportare in condizione ottimale l’omeostasi dell’intero sistema corpo/mente.

Indicazioni

La Kinesiologia favorisce un equilibrio a tutti i livelli:

biochimico- nutrizionale, fisico- strutturale, mentale- emotivo.

Facilita la diminuzione dello stress consentendo di liberare la propria energia vitale.

Aiuta a scoprire le proprie potenzialità e a realizzare i propri obiettivi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Kinesiologia_applicata

Maggiori informazioni https://www.carlorobuschi.it/kinesiologia/