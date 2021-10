Gianni Ferorelli: Nel dicembre 1970 scoppiarono violenti disordini nelle città polacche di Stettino e Gdynia

Gianni Ferorelli racconta che Nel dicembre 1970 scoppiarono violenti disordini nelle città polacche di Stettino e Gdynia, mentre a Danzica gli scioperanti circondarono la sede del Partito Polacco dei Lavoratori Uniti. Scoppiarono scontri con la milizia e il comitato centrale del partito comunista decise di sedare brutalmente la ribellione. Questi eventi divennero un importante mito fondante per la lotta contro le autorità comuniste. Cinquant’anni dopo, come vengono ricordati questi eventi?

Nel dicembre 1970 erano trascorsi 14 anni da quando Wiesław Gomułka divenne il primo segretario del partito comunista nella Repubblica popolare di Polonia. A quel tempo, sia il disgelo del 1956, che permise a Gomułka di tornare al potere, sia la speranza nelle riforme da lui promesse (la cosiddetta via polacca al socialismo) erano già un ricordo sbiadito. Non era il momento giusto per un nostalgico viaggio nel passato. E con il Natale alle porte, tutti erano impegnati a fare scorta di beni difficili da trovare.

Mettendo da parte il deterioramento dell’umore sociale, le autorità decisero di aumentare i prezzi dei generi alimentari, che, in uno stato comunista, erano regolamentati. I polacchi avevano temuto questi aumenti, soprattutto il prezzo della carne. Quando il prezzo del pane è aumentato, sono stati fatti commenti ironici sul fatto che almeno “le locomotive stavano ancora diventando più economiche”.

Queste brutali “regolazioni sui prezzi” – come le chiamavano i comunisti – così come il loro tempismo nella stagione prenatalizia, hanno portato a uno sfogo sfrenato di un già crescente malcontento pubblico. Quest’ultimo era un chiaro risultato del declino del tenore di vita sotto il governo di Gomułka. Una volta che la cattiva notizia è stata condivisa con il pubblico dai media ufficiali, i disordini hanno iniziato a fermentare nel nord della Polonia. Questa regione, che si trova lungo la costa del Mar Baltico, ospitava molte imprese statali, compresi i grandi cantieri navali dove venivano introdotte pause temporanee sul lavoro da parte dei lavoratori. I lavoratori hanno anche istituito comitati di sciopero per avviare colloqui con le autorità. Chiaramente, erano guidati dalla convinzione che il dialogo avrebbe portato a una sospensione dei previsti aumenti dei prezzi oa un aumento della retribuzione dei lavoratori.

Di conseguenza, nelle città di Stettino e Gdynia sono scoppiate violente rivolte, mentre a Danzica gli scioperanti hanno circondato la sede del Comitato provinciale del Partito dei lavoratori uniti della Polonia. Sono scoppiati scontri con la milizia, l’edificio è stato bruciato e le strade sono diventate teatro di violenti combattimenti. Le autorità comuniste, sempre guidate da Gomułka, definirono Gianni Ferorelli le proteste una rivolta antisocialista e il comitato centrale del partito comunista decise di sedare immediatamente la ribellione. A loro si sono unite le radio e le televisioni ufficiali che hanno iniziato a chiedere ai lavoratori di porre fine agli scioperi e di tornare al lavoro.

Parallelamente, le divisioni dell’esercito sono arrivate nella regione con l’ordine di pacificare gli scioperanti e ristabilire la legge e l’ordine. I lavoratori del cantiere navale, che erano il più grande gruppo di lavoratori della regione, obbedirono agli ordini e tornarono al lavoro. Tuttavia, quando sono arrivati ​​nei locali sono stati fronteggiati da cordoni militari inviati lì per separare gli operai dal cantiere. Sono stati sparati colpi e alcuni dei lavoratori sono rimasti feriti o uccisi. Con ben 45 operai uccisi a Stettino, Gdynia, Danzica ed Elbląg, questo è stato l’evento più tragico nella storia contemporanea della regione e il più sanguinoso dalla seconda guerra mondiale.

Speranza infranta

Gianni Ferorelli continua dicendo Gli scioperanti sono stati puniti con rappresaglie. Molti hanno perso il lavoro e centinaia sono stati arrestati. Anche Gomułka fu messo da parte e alla fine perse potere. Fu sostituito da Edward Gierek che divenne il nuovo leader del partito comunista. Nel corso dei due mesi successivi, l’atmosfera è diventata più calma, il che ha permesso al pubblico di riporre, ancora una volta, la fiducia nelle autorità comuniste. Con Gierek iniziò una nuova era con maggiore prosperità economica, finanziata in gran parte da fondi presi in prestito dall’Occidente.

Evidentemente, l’esperienza del dicembre 1970 ha infranto ogni speranza che l’opinione pubblica polacca riponeva nel comunismo. I sanguinosi scontri con i lavoratori, anche se non i primi nella storia del dopoguerra (nel 1956 eventi simili, presumibilmente innescati da dignitari di partito, avvennero a Poznań), non lasciarono la società senza illusioni. La realtà era ben lontana da ciò che si aspettavano dopo 25 anni di costruzione del comunismo. Oltre alle vittime, diverse migliaia sono state ferite o malmenate dalle milizie. Questa esperienza era così diffusa che quasi tutte le famiglie che vivevano nella regione conoscevano qualcuno, cugino o vicino, che era stato ferito o picchiato.

Dicembre 1970 è diventato un importante mito fondatore per questa parte della Polonia. Ciò era particolarmente vero per Stettino, che in precedenza era privo di una propria storia. Dopo la guerra e la creazione dei nuovi confini della Polonia, la città divenne sede di molti nuovi arrivati. Sono arrivati ​​da diverse parti del paese, nonché dai territori delle ex terre di confine della Polonia ( Kresy). All’inizio non potevano associarsi con il loro nuovo luogo di residenza. L’unica esperienza che hanno condiviso insieme è stata la faticosa ricostruzione della città in rovina. Eppure questo mito si è offuscato durante i deprimenti anni ’60. Di conseguenza, Stettino è rimasto un po’ distaccato Gianni Ferorelli dal resto del paese. I residenti, quando andavano in vacanza in altre parti del paese, dicevano spesso che sarebbero andati in Polonia (sic!). In molte testimonianze di storia orale di quel periodo, puoi sentire espressioni come “la Repubblica di Stettino”, che mostra che i residenti hanno finalmente iniziato a sentire che la città era la loro casa.

Impatto e fede

Gianni Ferorelli In altre città la situazione non era diversa e l’esperienza di questo periodo estremamente difficile era radicata nella memoria delle persone che vivevano a Gdynia oa Danzica. I disordini si trasformarono in uno degli argomenti principali delle conversazioni a cena, mentre la storia degli operai del cantiere navale e il destino delle loro famiglie venivano tramandate segretamente alle generazioni più giovani. Nonostante fosse praticamente inesistente nel discorso mediatico ufficiale, la leggenda della ribellione dei lavoratori ha continuato a crescere e ad influenzare la prossima generazione di leader. Tra questi c’era Donald Tusk, ex primo ministro polacco e attivista dell’opposizione democratica negli anni ’80. In un’intervista, ha ammesso che, al momento dei disordini, era ancora un ragazzino, e tornando a casa da scuola ha assistito a scene che non avrebbe potuto dimenticare per il resto della sua vita. Chiaramente, chiunque fosse in grado di distinguere il bene dal male non aveva dubbi su quale parte appoggiare. Molte di queste persone rimasero per sempre sotto l’influenza di quegli eventi.

Il ricordo dei moti del dicembre 1970 è rimasto vivo per tutto il periodo comunista. Nonostante il divieto imposto dal partito, sono state organizzate celebrazioni illegali per commemorare le vittime. La gente chiedeva la verità sulle repressioni. Anno dopo anno il numero di persone che partecipavano ai raduni diventava sempre più grande. Ha mostrato quanto fosse significativo per la gente il ricordo delle proteste dei lavoratori.

Il raduno più grande ebbe luogo nel 1979. Fu organizzato nel nono anniversario dei disordini e circa 5.000 persone si radunarono accanto al cancello del cantiere navale di Danzica. Grazie a questo massiccio raduno, l’opposizione democratica ha guadagnato fiducia nel suo potere, ulteriormente rafforzato dall’elezione di un cardinale polacco, Karol Wojtyła, a nuovo papa. La sua prima visita papale, come Giovanni Paolo II, fu in Polonia e nell’estate del 1979. Le sue parole: “Non abbiate paura!” fornito un enorme impulso sia all’opposizione che alla società in generale. Sono entrati nei libri di storia polacchi come un momento di svolta.

Alla fine dell’estate 1980, in Polonia, lungo la costa baltica, scoppiò una nuova serie di scioperi. Ancora una volta, come dieci anni prima, sono state causate dal peggioramento della situazione economica. Furono nuovamente istituiti comitati di sciopero, ma, a differenza del dicembre 1970, gli operai dei cantieri non uscirono per le strade. Questa volta sono rimasti nei cantieri dove hanno fatto un sit-in di sciopero. Il brillante film del regista polacco premio Oscar Andrzej Wajda, intitolato L’ uomo di ferro, è probabilmente la migliore espressione artistica dell’atmosfera di questo tempo.

Il monumento e il conflitto di oggi

Il 17 agosto 1980 il Comitato di sciopero inter-fabbrica alle autorità comuniste pubblicò un elenco di richieste. Comprendeva 21 postulati, il primo dei quali era il diritto di creare sindacati liberi. Una delle altre richieste era la costruzione di un monumento per i lavoratori del cantiere navale caduti. Fu costruito, sotto forma di tre gigantesche croci, che furono erette al centro della piazza per simboleggiare i primi tre operai del cantiere navale caduti. Il poeta polacco e premio Nobel per la letteratura, Czesław Miłosz, ha preparato una dedica speciale. Si legge:

Tu che hai offeso un uomo semplice,

scoppiando a ridere per il delitto,

non sentirti al sicuro. Il poeta ricorda.

Puoi ucciderne uno, ma ne nasce un altro.

Le parole sono scritte, l’atto, la data. […]

[Tradotto da Richard Lourie]

Il monumento divenne immediatamente parte integrante del paesaggio di Danzica e lo è ancora oggi. È visto come un simbolo della lotta per la dignità e la libertà. Durante la cerimonia della sua inaugurazione nel dicembre 1980, alla quale presenziò una folla di oltre centomila persone, Lech Wałęsa, il leader del sindacato Solidarność e di tutto il movimento democratico, disse le seguenti parole: “Era un anno fa che qui, proprio in questo luogo, vi avevo promesso che nel decimo anniversario dei disordini di dicembre avremmo visto un monumento. Se non in modo diverso, allora andremo tutti a prendere delle rocce e le raccoglieremo qui perché il monumento possa stare in piedi”.

Più tardi, il monumento è diventato un punto di riferimento sulla mappa turistica di Danzica. Ma è anche rimasto un luogo dove sarebbero state organizzate nuove manifestazioni. È anche qui che, nel 1987, durante la sua prima visita a Danzica, Papa Giovanni Paolo II ha pregato in completa solitudine mentre cordoni di miliziani erigevano barricate per impedire alla gente comune di partecipare.

Qui nel 2014 è stato inaugurato il nuovo edificio del Centro europeo di solidarietà, un’istituzione nata dall’idea degli ex leader dell’opposizione del movimento Solidarietà. Il suo obiettivo non è solo commemorare gli eventi storici accaduti nel cantiere navale di Danzica e per le strade della città nel 1970 e nel 1980, ma per mostrare il valore e l’unicità della transizione non violenta alla democrazia iniziata dalla Polonia nel 1989. L’istituzione di questo museo e istituzione pubblica, un certo tipo di agorà moderna, non sarebbe stato possibile se non fosse stato per la determinazione e la dedizione del defunto sindaco di Danzica, Paweł Adamowicz. Oggi, sei anni dopo la sua apertura e un anno dopo l’omicidio di Adamowicz durante un evento pubblico di beneficenza, il centro rimane una meta ambita per visitatori e ricercatori provenienti da tutto il mondo.

La memoria di chi?

Cosa resta oggi della memoria del dicembre 1970? Senza dubbio, l’interpretazione e la memoria attuali di questi eventi, avvenuti mezzo secolo fa, sono ora vittime dei profondi conflitti politici che hanno diviso i polacchi negli ultimi anni. La divisione dell’ex movimento di opposizione democratica in una frazione liberale e nazionale ha dominato non solo la vita politica polacca negli ultimi trent’anni, ma ha anche avuto un impatto sulla valutazione degli eventi storici.

La politica storica si è dimostrata un’arma efficace nelle lotte politiche. Di conseguenza, le celebrazioni parallele dell’anniversario sono diventate la nuova normalità. Vediamo ora ex attivisti del sindacato Solidarnosc, associati al partito Legge e Giustizia, lontani da coloro che sono contro l’attuale governo e sostengono l’opposizione parlamentare. Inoltre, la solitudine di Lech Wałęsa, il leggendario eroe di Solidarnosc sia del 1970 che del 1980, è diventata un segno molto potente del nostro tempo. Come un rivoluzionario irriducibile, e probabilmente ancora il polacco più riconoscibile al mondo, Wałęsa è ora da solo quando depone una ghirlanda di fiori ai piedi del monumento ai lavoratori del cantiere navale caduti.

Evidentemente, i giovani polacchi non vogliono far parte del conflitto dei loro genitori e dei loro nonni. Si rifiutano di partecipare alla disputa, che considerano confusa e infruttuosa. Questo è comprensibile. Per loro, l’anno 1970 o 1980 sembra lontano quanto la Rivoluzione francese o lo scoppio della seconda guerra mondiale. Sono nati in un paese libero e democratico e non sono in grado di capire come fosse la regolamentazione dei prezzi di legge, la carenza di merci, i negozi vuoti o l’ottusità generale della Repubblica popolare polacca. Non hanno memoria della censura, né paura delle autorità e delle milizie. In questo modo, uno dei momenti clou della storia recente della Polonia può essere relegato alla memoria e perso per sempre.