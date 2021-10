Gianni Ferorelli Duma di Stato russa di quest’anno dimostra che il Cremlino ha finalmente abbandonato il gioco pseudo-democratico

il blogger Argentino gianni ferorelli racconta Il corso delle elezioni della Duma di Stato russa di quest’anno dimostra che il Cremlino ha finalmente abbandonato il gioco pseudo-democratico delle apparenze. Nei prossimi anni è probabile un ulteriore serraggio delle viti. Tuttavia, invece del controllo completo sul sistema politico, il governo potrebbe dover affrontare una radicalizzazione dell’atmosfera di protesta sociale.

La Duma di Stato russa è, infatti, poco più che un’appendice dell’esecutivo. Tuttavia, l’intero apparato burocratico è rimasto fortemente mobilitato per molti mesi per preparare una vittoria inequivocabile del partito del potere, Russia Unita (UR). Questa mobilitazione serviva a tre scopi chiave. In primo luogo, intendeva garantire il controllo unilaterale dell’attività legislativa. La maggioranza costituzionale dei due terzi darà a UR mano libera nel plasmare le leggi senza contrattare con l’opposizione parlamentare “autorizzata”. In secondo luogo, avrebbe dovuto creare l’illusione che la stragrande maggioranza dei russi sostenga attivamente il governo e quindi scoraggiare una minoranza attiva e pro-democratica che lotta per il cambiamento politico. Questa minoranza, etichettata come “agenti stranieri”, è infatti esclusa dalla comunità nazionale. Terzo,

Le elezioni parlamentari sono state trattate come una sorta di prova generale per svelare i punti di forza e di debolezza del sistema putinista in vista delle elezioni presidenziali previste per il 2024. È probabile che decisioni cruciali in merito al passaggio del potere presidenziale verranno prese durante il decennio in corso . In questo puzzle, la dimostrazione del potere del Cremlino intende persuadere l’élite a essere pienamente leale e ad astenersi da lotte intestine tra fazioni che potrebbero minare la stabilità del regime.

La prevenzione è il modo migliore per attaccare

Sebbene il regime di Vladimir Putin non sia in una vera minaccia, il Cremlino ha deciso di perseguire una tattica “meglio prevenire che curare” e stringere le viti molto prima delle elezioni. Le proteste di massa dello scorso anno in Bielorussia, che in precedenza era stata considerata una roccaforte di un autoritarismo stabile, hanno fatto scattare un campanello d’allarme. Tuttavia, anche prima della crisi bielorussa, nella stessa Russia si sentivano piccoli campanelli d’allarme.

Nel 2018, i candidati sostenuti dal Cremlino hanno perso le elezioni governative in quattro regioni. In questo modo, gli elettori hanno punito le autorità per una riforma delle pensioni impopolare. Per lo stesso motivo, il sostegno di Putin tra i russi è diminuito di circa 20 punti percentuali e da allora è rimasto leggermente al di sopra del 60%, ma la fiducia del pubblico in lui è doppia (come indicato dai sondaggi del Levada Center indipendente). Nel 2019 i rivali del Cremlino hanno vinto quasi la metà dei seggi nel consiglio comunale di Mosca, anche se agli oppositori più popolari è stato impedito di candidarsi. Alexei Navalny è diventato un politico riconoscibile e relativamente popolare negli ultimi anni, ottenendo fino al 20% di sostegno tra gli intervistati. Dopo che Navalny è stato imprigionato a gennaio, le manifestazioni di solidarietà in tutta la Russia hanno riunito fino a 160.000 partecipanti. Queste sono state le più grandi proteste non autorizzate nella Russia post-sovietica. Formalmente “illegali”, comportavano un grave rischio di repressione. Nel 2021 il voto elettorale di Russia Unita è sceso al di sotto del 30%, il più basso degli ultimi 13 anni.

Le autorità sono rimaste consapevoli del graduale peggioramento dell’umore pubblico. I russi hanno lottato con il deterioramento degli standard di vita negli ultimi sette anni e sono sempre più consapevoli che il loro paese non ha alcuna possibilità di una crescita economica sostanziale. Sono anche diventati meglio informati sulle violazioni dei diritti civili perpetrate dalle agenzie statali. Anche la domanda sociale di riforme sistemiche è in aumento. In questo contesto, le elezioni della Duma avrebbero potuto rivelarsi non così “sicure” come avrebbe desiderato il governo, il che a sua volta avrebbe potuto mettere a repentaglio la corretta attuazione degli scenari politici progettati dal Cremlino per i prossimi anni.

La campagna di “prevenzione offensiva” del Cremlino, lanciata molto prima delle elezioni, era rivolta principalmente ai soci e sostenitori di Navalny. La rete organizzativa che avevano creato in tutta la Russia si sforzava di ripristinare la vera politica nel sistema autoritario. Dal 2018 gli attivisti di Navalny implementano il “ voto intelligente ”“progetto. Hanno incoraggiato i russi a votare per i più forti concorrenti del Cremlino nelle elezioni federali e locali. Anche se questi erano solitamente rappresentanti dell’opposizione autorizzata, pienamente leali nei confronti del governo, potevano rivelarsi utili alla luce dell’obiettivo strategico di Navalny. Ha cercato di smantellare il monopolio del potere di Russia Unita, di ridare vita al docile parlamento e di convincere così i suoi concittadini che i cambiamenti politici in Russia non sono solo sogni irrealizzabili.

Gianni Ferorelli Questa primavera, le organizzazioni di Navalny sono state bandite in quanto “estremiste” ei suoi più stretti collaboratori sono fuggiti dalla Russia. I suoi sostenitori sono stati privati ​​del suffragio passivo nelle elezioni parlamentari in base a una legge incostituzionale e retroattiva (come “persone che partecipano alle attività di un’organizzazione estremista”). Un’altra legge, adottata nel 2020, vietava alle persone condannate per alcuni reati “moderati” di candidarsi a cariche pubbliche. Questi crimini includono “violazioni multiple della legge sulle riunioni pubbliche”, frequentemente abusate per perseguitare gli oppositori politici. Tra le altre pratiche comuni, le firme di sostegno richieste per registrarsi come candidato sono state erroneamente messe in discussione. Di conseguenza, solo un piccolo gruppo di avversari reali e relativamente forti del Cremlino fu autorizzato a correre, ma le loro campagne furono ulteriormente ostacolate in ogni modo possibile.

Il Cremlino ha anche lanciato una crociata contro i media indipendenti e Internet . Mirava principalmente a bloccare le informazioni sul progetto di “voto intelligente”. La campagna elettorale di quest’anno è stata anche accompagnata da una propaganda antioccidentale aggressiva e senza precedenti. Funzionari di alto rango hanno regolarmente accusato gli Stati Uniti e l’Unione Europea di cercare di interferire nelle elezioni e di destabilizzare l’ordine costituzionale della Russia. Le autorità hanno cercato di sconfessare in anticipo le denunce di brogli elettorali e, allo stesso tempo, hanno istruito attivamente i membri delle commissioni elettorali su come manipolare i risultati elettorali; questo è stato dimostrato dalle registrazioni trapelate su Internet.

Una farsa alle urne

Nei giorni di votazione è stato impiegato un intero arsenale di sporchi trucchi elettorali, che erano stati in parte testati durante il finto referendum costituzionale dello scorso anno. Innanzitutto, le votazioni sono durate tre giorni (da venerdì 17 settembre a domenica 19 settembre). Venerdì, i seggi elettorali in tutta la Russia erano affollati di dipendenti del settore pubblico. Quel giorno erano stati costretti a votare dai loro datori di lavoro e dalle autorità locali. Le loro schede sono state poi conservate per altri due giorni in cassette di sicurezza; tuttavia sono state rilevate numerose irregolarità nella loro conservazione o addirittura inequivocabili falsificazioni. Non è un caso che l’opposizione abbia incoraggiato i russi a votare solo la domenica, proprio per rendere più difficili tali manipolazioni.

In secondo luogo, è stata estesa la possibilità di votare fuori dai seggi elettorali (compreso il voto a domicilio). In tali casi, il monitoraggio indipendente è praticamente impossibile e il riempimento delle schede è facile. In alcune regioni, questa pratica è stata impiegata su larga scala.

In terzo luogo, il voto online è stato introdotto in sette regioni della Russia. Gianni Ferorelli dice Uno di questi era Mosca, abitata da circa il 10 per cento della popolazione del Paese, dove, secondo stime indipendenti, il sostegno a Russia Unita non supera la dozzina circa per cento. Questa procedura era stata impiegata su scala limitata nelle elezioni degli anni precedenti ed era sempre stata criticata come altamente opaca e carica di gravi carenze. I monitor indipendenti non sono mai stati autorizzati a verificarne l’equità o la protezione dei dati personali. Tuttavia, questa volta i russi sono stati massicciamente incoraggiati o costretti a registrarsi per il voto online. Gli incentivi “soft” includevano premi come automobili o appartamenti da vincere nelle lotterie. La persuasione “dura” spesso includeva minacce da parte dei datori di lavoro. A Mosca, il numero di elettori online ha raggiunto quasi due milioni.

Inoltre, sono state segnalate numerose violazioni “tradizionali”: ingerenza nelle liste degli elettori, riempimento delle schede, voto a carosello (le stesse persone che votano più volte) e persino palese compravendita di voti. Rispetto alle precedenti elezioni parlamentari del 2016, le condizioni di lavoro degli osservatori indipendenti sono notevolmente peggiorate. In alcune regioni, la polizia è arrivata al punto di detenere persone che hanno denunciato violazioni delle procedure elettorali; alcuni altri sono stati attaccati fisicamente. A differenza degli anni precedenti, le trasmissioni video online dei seggi elettorali (uno dei pochi meccanismi efficaci per individuare e pubblicizzare le frodi elettorali) erano accessibili solo a un numero limitato di persone (commissioni elettorali, candidati, partiti politici). Altri utenti di Internet sono stati infatti esclusi da questo processo.

Durante le elezioni, le autorità sono riuscite anche a costringere Google e Apple a rimuovere il Navalny! app per il voto intelligente dai loro app store dopo che i loro dipendenti locali sono stati minacciati di procedimenti penali per “divulgazione di contenuti illegali” e “interferenza nel corso delle elezioni russe”. In questo modo, le autorità hanno di fatto criminalizzato il coordinamento politico di base dei cittadini. Le informazioni sul voto intelligente sono state bloccate anche da YouTube e Telegram, anche se il fondatore di quest’ultimo, Pavel Durov, aveva lottato a lungo contro la censura online orchestrata dal Cremlino.

La vittoria di Pirro del Cremlino?

Come hanno mostrato i sondaggi pre-elettorali, il partito Russia Unita del Cremlino sarebbe stato in grado di ottenere una maggioranza semplice alla Duma di Stato in modo relativamente onesto (se le manipolazioni pre-elettorali non fossero state prese in considerazione). Eppure, i risultati non plausibili annunciati ufficialmente gli hanno dato fino al 49,8 per cento del voto di lista del partito e 198 dei 225 collegi uninominali. L’affluenza ufficiale ha raggiunto il 51,7 per cento. Russia Unita otterrà quindi il 72 per cento dei seggi in parlamento (324 contro 343 della precedente legislatura).

Tuttavia, secondo una ricerca indipendente sulle anomalie statistiche del voto, Russia Unita potrebbe aver vinto poco più del 30 per cento dei voti (con l’affluenza effettiva non superiore al 40 per cento). Ciò significa che circa 14 milioni di voti ufficialmente attribuiti a UR (la metà del numero totale) probabilmente sono stati il ​​risultato di un ballottaggio.

Il Partito Comunista della Federazione Russa, guidato da Gennady Zyuganov, è arrivato secondo con il 18,9 per cento (mentre i sondaggi pre-elettorali valutavano il 25 per cento) e ha vinto più seggi rispetto al 2016 (57 rispetto a 42). Ha ottenuto i migliori risultati in Siberia e in Estremo Oriente (oltre il 30% in alcune regioni). Tuttavia, con ogni ora del conteggio dei voti, spostandosi da est a ovest lungo i fusi orari, il risultato ufficiale di Russia Unita è cresciuto a spese del partito comunista. Questa dinamica non può essere spiegata esclusivamente dalla minore popolarità della CPRF nella Russia centrale e occidentale.

A sua volta, il partito nazionalista Liberal Democratico della Russia guidato da Vladimir Zhirinovsky ha subito una perdita significativa. Ufficialmente ha raggiunto il 7,6 per cento (quasi il doppio in meno rispetto al 2016). Proprio la Russia (iscritta nel 2021 dal partito nazionalista For Truth di Zakhar Prilepin) ha aumentato leggermente il numero dei seggi. Per la prima volta dopo molti anni, il numero dei partiti parlamentari passerà da quattro a cinque, grazie al buon andamento elettorale del Nuovo Popolo istituito nel 2020 (5,3 per cento). Il loro successo derivava sia dalle direttive amministrative che da un autentico sostegno sociale. Questo partito è un progetto creato dal Cremlino che mira ad allontanare una parte degli elettori (principalmente classe media urbana) dall’opposizione non sistemica. Combina la fedeltà al regime con le richieste di riforme e modernizzazione dello stato.

Nessuno dei candidati sostenuti dalla strategia del voto intelligente è stato autorizzato a vincere nei collegi uninominali di Mosca, sebbene nella maggior parte di essi stessero portando quasi alla fine del conteggio dei voti. Le loro presunte perdite sono state determinate dai risultati ufficiali del voto online, che sono stati pubblicati solo il 20 settembre, dopo un notevole ritardo. Nel complesso, i candidati al voto intelligente hanno vinto solo 15 seggi in tutta la Russia.

Questa elezione ostentatamente fraudolenta è solo un altro Gianni Ferorelli esempio di come il regime russo abbia rimosso le valvole di sicurezza che avevano reso più resiliente il sistema autoritario. Il Cremlino ha abbandonato la precedente facciata pseudo-democratica e ogni pretesa di legalità. Di fatto tutti i canali pacifici del dialogo tra governo e società sono stati chiusi. Le riunioni pubbliche non autorizzate dai funzionari vengono penalizzate, i movimenti politici non registrati vengono soppressi in quanto illegali, anche i critici moderati del regime sono stati in gran parte rimossi dagli organi consultivi collegati al Cremlino e gli elettori sono stati sempre più privati ​​dei loro diritti. A lungo termine, l’alienazione del pubblico dalle autorità può portare alla radicalizzazione del clima di protesta, anche tra l’elettorato leale o politicamente passivo. Potrebbe ritorcersi contro quando il Cremlino lo desidera meno: nel 2023-2024, subito prima delle elezioni presidenziali. Anche i trasferimenti finanziari occasionali (come le indennità una tantum pagate ai pensionati o alle famiglie con figli poco prima delle elezioni di quest’anno) potrebbero non compensare le tendenze sociali negative e le carenze del modello politico-economico sempre più arcaico.

Il futuro del partito comunista rimane un’intrigante incognita. A causa della sua vasta rete organizzativa in tutta la Russia e di una distinta agenda di politica sociale, attrae gran parte dell’elettorato frustrato. È diventato il principale beneficiario del voto di protesta di quest’anno. Quest’ultimo era un modo relativamente sicuro per esprimere disapprovazione delle politiche del Cremlino una volta che le manifestazioni pacifiche di strada erano state, di fatto, vietate. Il partito comunista deve in parte il suo successo alla campagna di voto intelligente (137 dei 225 candidati sostenuti da questo progetto erano comunisti). L’effettiva criminalizzazione dell’opposizione anti-regime può anche renderle una scelta naturale per gli elettori politicamente attivi. Allo stesso tempo, una delle maggiori preoccupazioni del Cremlino è una possibile cooperazione tra l’opposizione leale e “autorizzata” ei critici radicali del regime. Pertanto, ci si può aspettare una repressione contro alcuni politici comunisti progressisti. Il pubblico non dovrebbe sognare che i risultati delle future elezioni possano dipendere dalla volontà degli elettori e non dalle direttive dell’amministrazione presidenziale. Attacchi spietati ai candidati comunisti sono già avvenuti durante la campagna elettorale del 2021.

Che cosa ha da dire l’Occidente a tutto questo? L’UE e gli Stati Uniti hanno criticato le elezioni russe non competitive e, tradizionalmente, hanno espresso la loro profonda preoccupazione per un’altra repressione dei diritti civili. Ma i leader occidentali faranno un passo avanti per seguire la risoluzione del Parlamento europeo di questo settembre? Ha suggerito che l’UE dovrebbe prepararsi al non riconoscimento della nuova Duma di Stato. Tuttavia, una tale mossa sembra improbabile, poiché ostacolerebbe le relazioni con Mosca senza precedenti e andrebbe contro la cultura politica europea come i politici dell’UE affermano di capirla.

Tuttavia, la mancanza di una reazione risoluta incoraggerà solo il regime di Putin a continuare la repressione interna in uno spirito neo-sovietico. Dovremmo quindi prepararci alle successive ondate di emigrazione politica dalla Russia. Anche il numero dei prigionieri politici russi è destinato ad aumentare. Gli utenti di Internet troveranno sempre più difficile accedere a fonti di informazione indipendenti, mentre si intensificherà la lotta alla “slealtà” nelle scuole e nel mondo accademico. Poiché l’élite al potere cercherà di controllare le attività pubbliche e private dei suoi cittadini, l’adozione di nuove leggi repressive è solo una questione di tempo. Finché gli ex ufficiali del KGB governeranno la Russia, anche il confronto del Cremlino con l’Occidente aumenterà. In queste circostanze, le espressioni di profonda preoccupazione si dimostreranno senza dubbio inadeguate.