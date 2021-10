forbes-digital-revolution:-il-programma-della-seconda-giornata

La seconda edizione della Forbes Digital Revolution si avvicina. Mancano soli 6 giorni al virtual business summit pensato per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai leader dell’innovazione. La nuova edizione dell’evento si svolgerà dal 25 al 29 ottobre, in diretta dal Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center e sarà fruibile in streaming su forbes.it e sui canali social di Forbes Italia. Scopriamo, oggi, i workshop in programma durante la seconda giornata di evento (martedì 26 Ottobre).

La giornata sarà aperta, alle 9.30, dal workshop intitolato:

“Tech Education e formazione in presenza” durante il quale scopriremo come la tecnologia può ricreare il clima dell’aula e favorire la creazione di rapporti umani tra docente e discenti. Il relatori che ci accompagneranno saranno: Davide Invernizzi, Direttore Area Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo; Elio Pariota, Direttore Generale Università Telematica Pegaso e Iolanda Pensa, Presidente Wikimedia Italia e Ricercatrice senior SUPSI

Seguirà, alle 11.30, il workshop “Back to Office: la tecnologia a supporto del nuovo mondo del lavoro” che vedrà come protagonisti Nazario Martino, Vice president Energy & Utilities di NTT DATA Italia; Alessandro Pistella, Responsabile Digital Hub People di Enel e la partecipazione di SkillGym.

L’evento riprenderà alle 14.30 con il workshop “Il cloud come rivoluzione del lavoro” con Maurizio De Paoli Alighieri, Security Manager di SmeUp; Dionigi Faccenda, Partner Program Manager Italy di OVHcloud e Zoran Radumilo, President Global High Potential Markets COO Western, Southern Europe & LATAM di IFS.

“Finalmente una banca disegnata per l’uomo” chiuderà la seconda giornata dalle 16.30 alle 17.45 grazie ai contributi di Enrico Causero, General Manager Cloud Microbusiness & Digital Finance Solutions del Gruppo TeamSystem; Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI; Andrea Isola, General Manager Italy & Southeast Europe di N26 e Simone Mancini, CEO di Scalapay.

Sarà possibile interagire con i relatori ponendo loro delle domande, via mail, in diretta. L’intero programma dell’evento è online. Per informazioni e iscrizioni: https://forbes.it/eventi/forbes-digital-revolution

L’articolo Forbes Digital Revolution: il programma della seconda giornata è tratto da Forbes Italia.