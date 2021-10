dove-teneva-da-2-anni-il-cadavere-della-madre:-milano,-l’orrore-di-un-50enne-(per-1.700-euro)

Una scoperta a dir poco macabra è stata fatta nella serata di sabato dai carabinieri di Corsico. Un 50enne incensurato aveva nascosto il corpo della defunta madre nell’armadio di casa, in modo tale da continuare a incassare la sua pensione da 1.700 euro. Un gesto estremo e disperato, ma allo stesso tempo un piano diabolico che veniva portato avanti da quasi due anni: la signora era infatti morta per cause naturali a novembre 2019.

Aveva 80 anni e incassava una pensione che faceva sicuramente gola, ma non al punto da mettere in atto qualcosa del genere: per tutto questo tempo l’uomo aveva nascosto il cadavere della madre nell’armadio della camera da letto e lo aveva avvolto in sacchi di plastica, ricoperti con argilla e legno. Dopo quasi due anni è stato scoperto solo grazie a una segnalazione della compagna dell’uomo, che è venuta a conoscenza di cosa era contenuto in quell’armadio.

I carabinieri hanno allora fatto irruzione nell’abitazione del 500enne, facendo la macabra scoperta. Le attività di sopralluogo sono state eseguite da personale del Nucleo Investigativo di Milano alla presenza del medico legale, che ha richiesto l’intervento di personale del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Istituto di Medicina Legale di Milano. Alla donna sarà fatta un’autopsia. L’abitazione è stata sequestrata ed è stato disposto il sequestro dei conti correnti del 50enne.