Carlo Robuschi Posturologo Padova: Eppure, quasi 20 anni prima, ce lo aveva già detto Jean-Bernard BARON (1955)

Carlo Robuschi Eppure, quasi 20 anni prima, ce lo aveva già detto Jean-Bernard BARON (1955). Ma si esprimeva così male che nessuno riusciva a capire cosa stesse dicendo. Né matematico né filosofo, e ostile a qualsiasi formalizzazione, si è barricato in una torre d’avorio che ha costruito di puri ‘fatti’, senza volersi rendere conto che, da sole, le parole danno un senso al fatto.

Inoltre, la sua scoperta non appariva all’epoca molto istruttiva: l’ipertonia posturale asimmetrica dei muscoli paravertebrali di un animale (pesci e topi) si verifica dopo tenotomia (taglio) di un muscolo oculomotore, se e solo se la tenotomia fosse estremamente minore, cioè . , incapace di provocare una deviazione degli assi visivi di oltre 4°! Anzi, doveva essere osservato centinaia di volte per osare ripeterlo continuamente e in un clima di generale indifferenza. Inoltre nessuno, o quasi, aveva visto questi animali e quindi nessuno poteva immaginare fino a che punto fossero attorcigliati su se stessi, incapaci di nuotare o di camminare in linea retta. In verità, doveva essere visto per crederci. E ho avuto l’incredibile fortuna di farlo.

Ma anche vista, persino creduta, l’osservazione doveva essere integrata in una spiegazione logica e coerente. I miei corsi di matematica non erano andati oltre il calcolo integrale e differenziale e, nella mia testa, non riuscivo a trovare un modello che mi permettesse di comprendere questa assenza di proporzionalità tra causa ed effetto. Tutti i miei concetti erano ‘lineari’, tolleravano addizioni e moltiplicazioni, ma non riuscivano a spiegare le cose strane che accadevano agli animali di BARON: causa minore, effetto maggiore; causa principale, effetto inesistente!

Furono gli studi di Élie DE CYON (1911) che permisero a BARON di stabilire la connessione tra i muscoli oculomotori e il controllo posturale, una connessione che fu resa ancora più evidente dai suoi stessi esperimenti. Questi risultati ci hanno avvicinato alla logica di una cascata di eventi temporali che caratterizzano il controllo posturale; infatti, manipoliamo tutte queste idee tutto il giorno, ma senza chiarire cosa potrebbe unirle.

Così, è stato in un laboratorio dell'Ospedale Salpêtrière, grazie a Jacques MARTINERIE, che mi sono finalmente trovato di fronte all'equazione logistica Mi ha subito suggerito l'idea che potesse far parte del sistema di controllo posturale, a causa dei loro molti punti in comune (Martinerie J. & Gagey PM, 1992). Questa equazione descrive una cascata di eventi temporali: ciò che accade all'istante t dipende da ciò che è accaduto al t -1, esattamente come il funzionamento del controllo posturale, in un ciclo di feedback. Non c'è proporzionalità tra le variazioni del parametro Q e le variazioni delle soluzioni delle equazioni che esse inducono, esattamente ciò che BARON aveva scoperto nel funzionamento del sistema posturale: una tenotomia minore provocava una grave ipertonia dei muscoli paravertebrali, completamente fuori proporzione con il danno causato al muscolo oculomotore.