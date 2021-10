Brutto incidente per Massimo Giletti: in un video il suo volto ridotto così | Guarda

Brutto incidente per Massimo Giletti, che si è mostrato in un video su Facebook col naso completamente fasciato. Nulla di preoccupante però. Il giornalista e conduttore televisivo, infatti, è rimasto vittima di un incidente su un campo da calcio. Il 59enne ha spiegato che gioca ancora a pallone nonostante l’età e che si è fatto male proprio durante una partita. In ogni caso, non ha voluto fornire altri dettagli.

Il conduttore di Non è l’Arena, programma di La7 in onda il mercoledì sera, ha annunciato gli argomenti che saranno trattati nella prossima puntata del talk. Ha sottolineato, infatti, che sarà comunque lui a condurre, nonostante l’infortunio. Di recente, tra l’altro, si è parlato molto di lui per via di alcuni scatti in compagnia di una nota attrice. In particolare, è stato fotografato dal settimanale Chi durante un appuntamento galante con Claudia Gerini.

I due, in realtà, sono amici di vecchia data. Tuttavia, secondo qualcuno sarebbe sbocciato un vero e proprio sentimento negli ultimi mesi. Entrambi infatti sono single: lui non si è mai sposato mentre lei ha chiuso da poco la breve relazione con l’imprenditore Simon. La coppia avrebbe trascorso del tempo insieme a Roma, più precisamente nei pressi della Fontana di Trevi. Un appuntamento probabilmente importante per entrambi, anche se Giletti è stato costretto a presentarsi con la scorta viste le continue minacce che riceve. I due, però, pur avendo salutato con affetto i fan e i turisti che li riconoscevano per strada, hanno preferito non commentare le foto diffuse dal settimanale di Signorini.