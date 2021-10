bild,-il-direttore-moralista-che-sfotteva-l’italia?-come-lo-beccano-con-la-stagista:-licenziato,-terremoto-in-germania

La Bild, proprio quella che nel corso degli anni non ha mai disegnato titoli moralistici contro l’Italia, è stata travolta da uno scandalo che ha costretto il direttore a subire l’onta del licenziamento. Tutto è partito da uno scoop del New York Times, che ha svelato come Julian Reichelt – così si chiama l’ormai ex numero uno del tabloid tedesco – avesse atteggiamenti a dir poco inappropriati con le colleghe praticanti.

Le quali se stavano al gioco di Reichelt, poi ne guadagnavano in assunzioni e promozioni. Preso atto delle rivelazioni apparse sulla stampa americana, l’azienda Axel Springer ha deciso di rilasciare un comunicato ufficiale in cui ha spiegato di aver esonerato Reichelt dalle sue funzioni con effetto immediato. L’inchiesta del New York Times è partita da diverse donne che hanno deciso di accusare l’ormai ex direttore della Bild di abusi sessuali: nulla di nuovo in realtà, dato che già la scorsa primavera l’uomo era finito sotto un primo procedimento disciplinare.

Tutto però sembrava essersi risolto positivamente per lui, almeno fino all’ultima inchiesta del NY Times: Reichelt è accusato di aver abusato del suo ruolo di direttore per avere relazioni con colleghe e favorirle sul lavoro. Addirittura una di queste donne ha confessato di essere stata invitata in un albergo e pagata in cambio del suo silenzio.