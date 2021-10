alessandro-venturelli,-era-davvero-lui?-ora-la-madre-chiede-foto-e-prove

Di Alessandro Venturelli ancora nessuna notizia certa dopo le ultime testimonianze: la madre vuole una svolta dopo tante segnalazioni

Sono dieci mesi che non si hanno notizie di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel dicembre del 2020. Giovedì 14 ottobre Maria Grazia Sanrocco, l’inviata della trasmissione di RaiUno Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, è andata a Padova perché dalla città veneta che sono arrivate due segnalazioni.

La giornalista ha raccontato che una signora anziana dopo la diretta ha raggiunto la caserma dei carabinieri per raccontare ai militari di aver visto forse Alessandro e di aver avuto “la sensazione di un ragazzo che non vivesse in strada ma provato psicologicamente“. Per due sere consecutive ha visto il ragazzo in questione, in piazza dei Signori, un luogo frequentato dai giovani.

C’è anche un’altra testimonianza: in piazza Capitaniato una signora avrebbe visto un ragazzo con una tuta grigia e anche in questo caso la sensazione che non vivesse in strada.

Alessandro Venturelli, la madre: “Ci vogliono le foto”

Se le testimonianze sono piene di dubbi, è piena di dolore invece Roberta, la mamma di Alessandro. La donna si è recata a Padova dopo le segnalazioni e ha dichiarato con amerezza che non c’è nessuna certezza. Non mette in dubbio la buona fede delle persone ma non si sa neanche se il ragazzo visto sia la stessa persona in entrambe le segnalazioni e se si tratti di Alessandro. “Servirebbe una foto, un video e un supporto“, ha detto, convinta che comunque le forse dell’ordine stiano lavorando in tal senso.

In questi mesi è stata battuta prima la zona di Sassuolo poi dopo le ultime novità l’attenzione si è spostata a Padova. Chi l’ha visto? ha ovviamente trattato il caso ma al momento purtroppo nulla ancora è cambiato e di Alessandro non ci sono notizie.

