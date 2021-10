Alessandra Amoroso: ecco perché ha scelto di non avere figli

Alessandra Amoroso, ha scelto di non avere una gravidanza e delle nozze, ha cambiato subito idea, per poi svelare il suo ultimo album “Tutto accade”.

L’album sarà disponibile dal 22 Ottobre, la cantante si sente matura e forte come non mai, inoltre si è liberata di pregiudizi e preconcetti. Proviene da una lunga storia d’amore con Stefano Settepani.

La cantante ha dichiarato il punto della situazione professionale e privata, spiegando che il suo cammino artistico si sta sviluppando, proprio perché è riuscita a sentirsi completa come donna nonostante non sia una madre a tempo pieno e una moglie.

Circa qualche anno fa aveva pensato di mettere in pausa la sua carriera per poi diventare madre, al suo fianco c’era anche Stefano Settepani, ma oggi la cantante non vuole più gravidanze o matrimoni.

Le sue riflessioni e dichiarazioni sono spinte dal fatto che è stata cresciuta con delle nozioni culturali non vere, in questo modo si sente completa senza essere né madre e né moglie.

Per diversi anni l’artista è stata vista come una donna molto fragile e sensibile, infatti a San Siro le tremavano le gambe, e venne criticata per la sua spiccata emotività.

Alessandra Amoroso, era vittima di sé stessa, si poneva dei limiti e si giudicava sempre

In molte situazioni finiva che le gambe tremavano e non riusciva a godersi le emozioni a pieno, se fosse capitato dopo si sarebbe goduta anche le lacrime in quei momenti.

La cantante ha dichiarato di aver imparato a tutelare la sua posizione, per poi non esporsi più, così come stava facendo da tempo, se facesse in questa maniera le sarebbero giunte cose che non avrebbe mai voluto prima d’ora.

Ha promesso in più occasioni di non voler mollare la sua parte bambina che sente dentro di sé, per poi farla riaffiorare solo con le persone fidate. Inoltre la cantante ha dichiarato di aver affrontato la morte di sua nonna, la storia finita con Stefano e i lockdown da sola.

Questo l’ha portata ad abbattersi sul mondo e su tutte le situazioni che le hanno permesso di vivere queste emozioni in maniera triste ed improvvisata, proprio agli esordi della sua carriera.

