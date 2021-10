terremoto-a-visso:-paura-nel-centro-italia,-scossa-pochi-minuti-fa

Una scossa di terremoto è avvenuta pochi minuti fa a Visso: paura nel Centro Italia, epicentro e comuni più vicini.

Una scossa sismica di magnitudo 3.8 è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata: l’epicentro è avvenuto a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km e grande è stata la paura per la popolazione. La scossa è stata infatti avvertita a cavallo tra Marche, Umbria e Abruzzo.

Il sisma è stato avvertito anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto, uno dei borghi maggiormente colpiti dalla scossa del 24 agosto 2016. Nessun danno per le abitazioni del posto, ma molta paura tra chi ha scelto in questi anni di tornare alle proprie case.

—>>> Leggi anche Roma e Torino, exit poll e risultati: vincono Gualtieri e Lo Russo

Secondo i Vigili del Fuoco, i quali hanno evidenziato di non avere segnalazione di danni, la scossa è avvenuta ed è stata localizzata tra i comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, tutti nell’Alto Maceratese. Dunque, dopo un periodo in cui non vi sono state notizie sul fronte del sisma nel Centro Italia, questa nuova scossa spaventa un po’ la popolazione di quei luoghi

—>>> Leggi anche Roberto Gualtieri: chi è l’ex ministro nuovo sindaco di Roma

Scossa di terremoto nel Maceratese: epicentro Visso e segnalazioni

Segnalazioni sul terremoto arrivano da diverse zone del Centro Italia, dall’Abruzzo alle Marche: la scossa è stata sentito debolmente anche a Roma. Due i chilometri che separano l’epicentro da Visso, Ussita è a 3 km, poi Castelsantangelo sul Nera che è a 5 km e Preci che si trova a 8 km ed è in provincia di Perugia, quindi in Umbria. Foligno, il centro più grosso tra quelli vicini al sisma, si trova a 33 km.

Nell’area, entro i 20 km dall’epicentro della scossa, vivono attualmente circa 20mila persone, per cui non sono tantissime le segnalazioni che sono arrivate in questi minuti su Twitter. C’è chi sostiene che la scossa sarebbe stata più forte o che comunque era quella l’impressione che si aveva.

“Non mi mancava la scossetta di terremoto sinceramente”, commenta una utente su Twitter. Diverse sono state comunque le segnalazioni e grande è la preoccupazione per la popolazione, che spera di non ripiombare nell’incubo vissuto cinque anni fa, con una serie di scosse terribili.

The post Terremoto a Visso: paura nel Centro Italia, scossa pochi minuti fa appeared first on Ck12 Giornale.