forbes-digital-revolution:-iniziamo-a-scoprire-il-programma

Manca poco alla seconda edizione della Forbes Digital Revolution, il virtual business summit pensato per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai leader dell’innovazione. La nuova edizione dell’evento si svolgerà dal 25 al 29 ottobre, in diretta dal Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center e sarà fruibile in streaming su forbes.it e sui canali social di Forbes Italia.

Sono quasi 50 le società partner dell’evento che, sotto la regia di Forbes Italia, porteranno al pubblico le proprie esperienze e le proprie novità rispetto al mondo digitale. Ogni giornata di evento prevede 4 workshop.

La prima delle cinque giornate, lunedì 25 Ottobre, sarà aperta da una sessione introduttiva a cura di Cisco, azienda leader mondiale nei settori del networking e dell’IT che ospiterà questa edizione della Forbes Digital Revolution all’interno del Cybersecurity Co-Innovation Center. Questo Centro fa parte della rete mondiale dei centri di co-innovazione Cisco ed è il primo in Europa ad essere dedicato alla sicurezza informatica e alla privacy.

La prima giornata della Forbes Digital Revolution continuerà con 3 round table:

“Le nuove frontiere della vendita online” , dalle 11.30 alle 12.45, che vedrà come protagonisti Alberto Morelli, CEO di Meccaniche Veneziane ; Francesco Passone, Country Manager Italy di Klarna ; Irene Rossetto, Country & Sales Lead for Italy di Big Commerce e Francesco Zaccariello, Amministratore delegato di eFarma.com .

“Cybersecurity, sfida sempre più attuale” , dalle 14.30 alle 15.45 con Daryush Arabnia, Group’s Chairman, President & CEO di Geico Taikisha ; Aldo Di Mattia, Manager System Engineering centro/sud Italia di Fortinet ; Federico Monti, Ceo & Founder di Notarify ; Francesco Splendori, Head of Michael Page Technology Central&Southern Italy e Edoardo Tedeschi, Partner di Simmons & Simmons .

“Digital Society: verso la scoperta di un nuovo mondo” chiuderà la prima giornata dalle 16.30 alle 17.45 grazie ai contributi di Carlo Giorgi, Managing Director di AWS Italia ; Ruggero Gemini, Head of Sales di Twitter Italy ; Alessandro Ippolito, VP e Country Manager di Oracle Italia ; Federico Leproux, CEO di TeamSystem e Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato di Cisco Italia .

Sarà possibile interagire con i relatori ponendo loro delle domande, via mail, in diretta. L'intero programma dell'evento è online.

