Camilla, campionessa a L’Eredità: fidanzato, quanti anni ha, da dove viene

Cosa sapere su Camilla, da tre serate giovane campionessa a L’Eredità: fidanzato, quanti anni ha e da dove viene.

Da qualche sera, c’è stato un cambio della guardia al quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana che ogni sera va in onda su Raiuno prima del telegiornale. Infatti, Tiziana Simiani – che in tutto ha vinto 35mila euro – ha dovuto prima cedere il passo per poi essere successivamente eliminata.

Tiziana ha infatti partecipato a poche puntate, ma ha saputo mettersi in mostra per la sua preparazione. La giovane donna è originaria di Caserta, ma vive a Livorno, che definisce “bellissima e poetica”. Mamma di un bimbo, è la compagna di Emilio e la sua famiglia è molto legata. Ha però dovuto appunto cedere il passo a una nuova campionessa, che si è ben comportata pur fallendo l’ultimo assalto.

Nelle ultime tre serate, infatti, abbiamo imparato a conoscere un po’ meglio Camilla, la quale però è risultata essere campionessa “senza portafoglio”. La ragazza ha 19 anni e si è presentata al quiz show dimostrando davvero una bella preparazione. Purtroppo ha fallito negli ultimi assalti da portare al montepremi.

Cosa sapere su Camilla, giovane campionessa dell’Eredità

Come noto, è infatti estremamente temibile il gioco finale della Ghigliottina, dove contano solo intuito e fortuna, quasi per nulla invece le proprie conoscenze personali. Iscritta a sociologia, la ragazza che si è laureata nuova campionessa viene da Roma ed è un’appassionata di musical. Per sette anni ha studiato teatro.

“Lo hai fatto in un’altra vita”, scherza Insinna sottolineando proprio la sua giovane età e lei replica evidenziando di aver studiato per sei anni a Roma e per un anno nella parte fiamminga del Belgio in cui ha vissuto. La ragazza ha studiato e conosce molto bene ben quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e olandese. Da 12 anni, infine, è capo scout.

Niente si sa invece della vita privata della giovane campionessa, che si è presa la “standing ovation” di Flavio Insinna quando si è presentata in studio. Camilla non ha ancora parlato del suo fidanzato e per questo non sappiamo se al momento ne abbia uno.

