Soleil Sorge e il complotto in Brasile, la “manina” di Dayane Mello: il Gf Vip è falsato?

L’amicizia tra Soleil Sorge e la modella brasiliana Dayane Mello potrebbe portare un buon numero di voti all’attuale inquilina della casa del Gf Vip. Da ieri sera, infatti, su Twitter si sono scatenati gli utenti brasiliani, soprattutto fan della Mello, che si stanno mobilitando per salvare la ex corteggiatrice di Uomini e donne. L’amicizia tra le due ragazze, in realtà, è nata con qualche difficoltà. Soleil e Dayane si sono conosciute a Pechino Express, dove hanno praticamente solo litigato. Dopo il programma, però, è nata l’amicizia: le due hanno scoperto di essere più affini di quanto pensavano.

Proprio questo rapporto potrebbe essere utile ora per Soleil, grazie ai voti dal Brasile. Ma non solo, la Sorge infatti sembrerebbe avere un atteggiamento molto simile a quello di Dayane nello scorsa edizione del reality di Canale 5. Alcuni per esempio hanno notato come entrambe possano essere considerate delle provocatrici all’interno della casa. Ieri sera, inoltre, la Sorge è finita in nomination per la prima volta. Gli inquilini, però, non sanno che non si tratta di un televoto per scegliere l’eliminato. Verrà votato invece il preferito, che poi avrà l’immunità lunedì prossimo e il compito di mandare direttamente uno degli altri vip in nomination.

A quanto pare, adesso, i brasiliani vorrebbero fare questo regalo a Soleil, in modo da darle ancora più sicurezza. L’anno scorso, in realtà, ci fu una vera e propria rivolta da parte del pubblico italiano contro i voti dal Brasile, che attirò le attenzioni persino dell’Agcom, ma con scarsi risultati. Il Brasile, infatti, continuò a votare usando dei “trucchetti”. In ogni caso, alla fine Dayane è arrivata al quarto posto. Il che sarebbe sufficiente a placare le proteste.