nino-d’angelo,-la-moglie-annamaria:-da-42-anni-al-suo-fianco

Nino D’Angelo, il celebre cantante è con la sua dolce metà da circa 40 anni, ha dichiarato che i due sono cresciuti insieme.

Annamaria Gallo è la moglie del celebre cantautore, la coppia resiste da 40 anni, il loro matrimonio è molto felice, proprio perché sono riusciti ad avere due figli, Vincenzo e Antonio.

I due sono cresciuti molto bene insieme, inoltre l’artista ha ammesso che non è stato per niente facile andare avanti, dopo diversi anni l’artista ha dichiarato che se c’è davvero l’amore, imparerai a sopportare meglio anche quello che non piace.

Annamaria aveva solo 14 anni quando ha conosciuto il cantante, all’epoca aveva 20 anni, i due si sono incontrati grazie al padre di Annamaria, Vincenzo Gallo un grande ammiratore dell’artista in tutte le sue opere.

I due erano molto innamorati l’uno dell’altra, e dopo aver avuto rapporti, Annamaria scoprì di essere incinta del loro primo figlio, suo padre non ha mai accolto bene la notizia improvvisa.

Mentre per la famiglia dell’artista, sua nonna gli regalò un breve viaggio di nozze, tre giorni a Roma. Il cantante ha dichiarato più volte che se non avesse avuto Annamaria al suo fianco, non avrebbe mai trovato la forza di fare quello che ha fatto sino ad oggi.

Nino D’Angelo, è stato molto vicino al suicidio, spingendo la sua macchina a 220 sull’autostrada, la riflessione sulla depressione

Il cantante ha dichiarato di esser stato molto vicino al suicidio, spinse la sua automobile a 220 sull’autostrada, dopo questo episodio ha dichiarato a tutti che la depressione è possibile curarla.

Annamaria Gallo entrò nella vita di suo marito proprio durante i primi passi della sua carriera, il cantante vive per i suoi figli, per la sua dolce metà e la casa.

Annamaria è una donna d’altri tempi, portando a casa i soldi e amministrandoli al meglio. Infatti non spende mai come farebbe un benestante, infatti il cantante non dimentica mai il suo passato.

Proprio per amore il cantante decise di lasciare Napoli per seguire Annamaria, alcuni spararono alle finestre della sua abitazione, per questo motivo l’artista decise di scappare dopo essersi spaventato.

Temeva che potesse accadere qualcosa a sua moglie o ai suoi figli, scelse di trasferirsi a Roma proprio perché ha trascorso molto tempo girando i film, in giro per l’Italia.

