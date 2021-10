calcio:-correa,-‘luiz-felipe-ha-sbagliato,-mi-spiace-aver-reagito,-testa-alla-prossima’

Milano, 17 ott. – (Adnkronos) – “Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, per i quali dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo”. Attraverso i propri profili social l’attaccante dell’Inter Joaquin Correa si esprime così in merito al ko di ieri contro la Lazio e sul rosso subito dall’amico Luiz Felipe che nel finale lo aveva approcciato in maniera decisamente beffarda, rimediando un’espulsione per eccesso di esultanza: “Ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio”, aggiunge il 27enne argentino.