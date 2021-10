Amici 21: chi è Alex, successo di ascolti in meno di due settimane

Amici 21. Alex, entrato nella scuola di Maria De Filippi come cantante, ha superato 1 milione di ascolti su Spotify in soli dieci giorni con il suo inedito “Sogni al cielo”. Il giovane aspirante cantante si sta già facendo notare ed apprezzare dal pubblico e dai docenti e potrebbe essere una delle nuove scoperte del programma.

Alex mette alla prova la sua interpretazione con la cover “Before you go”! Per voi è riuscito a risaltare l’intensità chiesta dal giudice Ermal Meta? pic.twitter.com/3Z0lCeY2Ot — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 17, 2021

Alex sembrerebbe essere una promessa per la trasmissione: sta già ricevendo molti complimenti da parte dei docenti ed è arrivato al primo posto nella Classifica Cover del 17 ottobre, ottenendo un 7.5 dal giudice Ermal Meta per la cover di “Before you go”.

Alex: biografia del concorrente di Amici 21

Alessandro Rina, soprannominato Alex, è nato il 16 giugno del 2000 a Como. Sono poche le informazioni sulla sua vita privata ma sappiamo che al momento vive nella città di Milano.

In precedenza, Alex ha avuto esperienze lavorative e di studio all’estero: tra il 2017 e il 2018 ha fatto il cassiere e cameriere a La Patisserie, un locale in Inghilterra e, nello stesso periodo, ha lavorato come fattorino per Deliveroo per poi spostarsi nel 2019 e cominciare a lavorare in un altro locale di Londra.

Inoltre, Alex ha studiato presso il Chesterton Community College di Cambridge e si è diplomato nel 2019 alla BIMM di Londra, un’importante scuola di musica del Regno Unito.

Alex al momento sto partecipando al programma di Amici 21 e si è fatto conoscere durante la prima puntata pomeridiana, trasmessa sabato 19 settembre. Il ragazzo si è presentato parlando di sé e raccontando di avere un “carattere molto restio, a volte impulsivo” ma quasi sempre calmo. Alex ha affermato, inoltre, che non gli piace essere falso e di non sopportare nemmeno le “bugie bianche”.

Alex suona la chitarra ed il pianoforte e tra i suoi cantanti preferiti spiccano Milla Martin e Leon Bluer. Il giovane ha raccontato che le sue canzoni non hanno titoli perché non gli piacere darli e pensa che sia “come spiegare una canzone e ridurla a una parola”. In ogni caso, è riuscito a dare un titolo al suo inedito “Sogni al cielo” e si spera che sia l’inizio di un percorso di successo nel mondo della musica.

