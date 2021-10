Rubata l’auto a Luciano Spalletti, impensabile: ecco che macchina guidava il mister del Napoli | Guarda

Auto, addio. Non solo a Demme, centrocampista del Napoli. Già, perché quattro giorni dopo il primo furto, eccone un secondo: auto rubata anche al tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti. E la polizia, ovviamente, indaga sulle due vicenda: la possibilità è che si tratti di due episodi collegati, eppure ad ora non è stata trovata alcuna evidenza in tal senso.

E in questa storia c’è un fatto davvero curioso, ossia quale auto è stata rubata a Spalletti: una Panda. Già, incredibile ma vero, il mister, uno che incassa soldoni, aveva una normalissima Fiat Panda. Sia chiaro, auto dignitosissima, ma sorprende e non poco che qualcuno, nel mondo del pallone, non sfrecci su un bolide (anche perché Spalletti è uno dei mister più quotati della Serie A).

Al di là delle curiosità, resta massima l’attenzione della polizia per gli episodi di furti e aggressioni subiti dai giocatori del Napoli nel corso degli ultimi anni. Per quel che riguarda Spalletti, aveva parcheggiato la sua auto nella sera del 14 ottobre nel parcheggio davanti all’hotel. Poco dopo il furto. Spalletti, incredulo, ha immediatamente avvisato la portineria dell’albergo, per poi denunciare il furto alla polizia.