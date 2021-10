Marco Arcuri: chi è il fratello maggiore di Manuela e cosa fa nella vita

Marco Arcuri, è il fratello maggiore di Manuela è un Ingegnere Navale ed ha conseguito un Master in Europrogettazione e Master in Interior Yacht Design.

Il fratello maggiore di Manuela è titolare dello studio “AM Project Management” e si occupa di Project Management, soprattutto per quanto riguarda la docenza universitaria, la formazione e la consulenza aziendale.

Dal 2003 ha cominciato a maturare esperienza professionale nel ruolo di Manager per alcuni cantieri nautici italiani, frequenta l’Accademia Navale a Livorno dal 1991 al 1995, per poi diventare ufficiale del Genio Navale sino al 2003.

Durante gli studi universitari, il fratello maggiore di Manuela è riuscito a ritagliarsi un posto come docente universitario presso il Politecnico di Milano nella facoltà di Master in Yacht Design.

Diventa docente anche nella Facoltà di Architettura IUAV di Venezia, con un Mster in Architettura della Nave e dello Yacht, mentre per quanto riguarda la Facoltà d’Ingegneria dell’Aquila segue il corso di Project Management,

Conquista la posizione di docente anche nell’Università del Sannio di Benevento con il Progetto di Ricerca Industriale per la realizzazione di risorse idriche e bacini idrogeologici. In passato è stato anche docente presso l’Università Politecnica delle Marche con un Master in Mega Yacht Planning.

Inoltre il fratello maggiore della celebre attrice è stato accreditato come “docente Master” dall’Istituto Italiano di Project Management, di conseguenza è diventato membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano di Project Management, per poi essere eletto membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Responsabili di Gestione Progetti.

Consegue il certificato ISIPM Base, per poi diventare un Ispettore Navale per la regione Lazio e per l’Ente Navale Europeo ENAVE, inoltre è iscritto all’Ordine degli Ingegneri nella provincia di Latina, attualmente svolge delle consulenze come CTU per il Tribunale di Latina e come CTP.

Il suo ruolo è stato una escalation di studi, ruoli e soprattutto esperienza, tutti i risultati, i posti conquistati da docente sono il frutto della sua lunga esperienza sui cantieri nautici e su come progettare al meglio l’interior design di uno yacht.

