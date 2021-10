È morto Mr Anthony: addio alla “calcolatrice umana” di Italia’s Got Talent

Mr Anthony è morto di Covid-19: ci ha lasciati l’uomo noto come la “calcolatrice umana” che nel 2010 partecipò a Italia’s Got Talent, arrivato alla semifinale del programma.

È morto Mr Anthony, conosciuto al pubblico come la “calcolatrice umana” per la sua partecipazione all’edizione del 2010 del programma Italia’s Got Talent. Il suo vero nome era Antonio Valenti: originario di Napoli, era molto conosciuto e stimato nella sua città.

Antonio ci ha lasciati nella giornata di sabato 9 ottobre e la notizia è stata diffusa dalla sua fan page di Facebook (Antonio Valenti alias “Mr. Anthony” Official Fan Page).

Mr Anthony, il ricordo dell’uomo soprannominato la “calcolatrice umana”

Antonio Valenti era riuscito a contraddistinguersi per la sua memoria perfetta e per le sue innate doti nel calcolo: l’uomo era in grado di ricordare le capitali di qualsiasi stato del mondo (anche di quelli meno conosciuti dal resto delle persone) e di svolgere calcoli elevati in pochissimo tempo.

Mr Anthony era celebre nella sua Napoli: soprattutto nella zona di Piazza Dante e nei suoi dintorni, tutti lo conoscevano e lo stimavano. Rappresentativo è l’addio che gli è stato dato su Facebook dai proprietari del Leon d’Oro, ristorante e pizzeria della piazza con 30 anni di attività: Antonio, come è stato affermato nel post, verrà ricordato tra i “clienti storici” ed è stato definito come “un gigante buono un po’ simbolo del ristorante”. Grazie ai suoi “conteggi veloci”, i suoi fischi ed il suo “sorriso per tutti” si è guadagnato il soprannome di “Mister Anthony, la ‘calcolatrice umana’”.

Mr Anthony si è fatto conoscere al di fuori della sua città per la partecipazione a Italia’s Got Talent nell’edizione del 2010. L’uomo era riuscito ad arrivare alle semifinali della trasmissione, che a quei tempi andava in onda su Canale 5 con la conduzione di Geppi Cucciari.

Antonio ci ha lasciati dopo aver contratto il Covid-19: in una settimana il coronavirus gli ha tolto la vita.

