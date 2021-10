belen-rodriguez:-critiche-spietate,-la-conduttrice-messa-alla-berlina

Belen Rodriguez questa sera sarà su Canale 5 come tutti i sabato sera ma piovono giudizi negativi per il suo ruolo

Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sono i tre conduttori di Tu sì que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 che da oggi dovrà affrontare la concorrenza di Ballando con le Stelle, in onda con la prima puntata della sedicesima edizione.

Il talenT può contare su una giuria di grande spessore che ha alle spalle tanti anni di televisione, principalmente alla conduzione ma non solo. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferill; basterebbe la loro presenza per portare avanti il programma con i loro giudizi, i loro caratteri e soprattutto le espressioni che fanno durante un’esibizione, il più delle volte divertente come una battuta.

Belen Rodriguez, cos’ha detto Platinette

Ma dei conduttori ci sono anche se non mancano delle critiche nei loro confronti. Una l’ha mossa Mauro Coruzzi, in arte Platinette, scrivendo sul settimanale DiPiù Tv: “La qualifica di conduttore per Belen, Alessio e Martin è un po’ regalata. I loro interventi sono esigui”. Insomma, non è andato per il sottile, sottostimando il loro ruolo.

Mauro Coruzzi usa però belle parole per tutto il resto del programma sostenendo addirittura che ha è riuscito a incidere così tanto che ha riscritto “le regole dei programmi del sabato sera“.

Il merito di chi sta dietro le quinte, secondo la sua opinione, è riuscire a stupire sempre, riuscendo a far leva su certi aspetti come, ad esempio, le già citata espressioni dei componenti della giuria.

E da questa sera la trasmissione di Canale 5 dovrà vedersela con lo show di Milly Carlucci. Basteranno gli aspetti positivi evidenziati da Platinette a battere la concorrenza di RaiUno? Domani i dati dello share diranno la verità.

