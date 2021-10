Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen non c’è: il motivo

Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen non prenderà parte alla nuova edizione che comincerà questa sera su RaiUno

Veera Kinnunen quest’anno non ci sarà a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, consolidatissima padrona di casa, per la nuova edizione è stata obbligata a riformare la squadra. Tra i vari personaggi storici del programma che hanno detto addio quest’anno c’è stato anche Raimondo Todaro, passato ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Quella che avrà inizio questa sera è la 16edima edizione del programma. Un prodotto ormai che in Rai dà sicurezza dal punto di vista dello share e diverte il pubblico del sabato sera.

Le coppie di quest’anno sono:

Andrea Iannone – Lucrezia Lando

Al Bano – Oxana Lebedew

Arisa – Vito Coppola

Alvise Rigo – Tove Villfor

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale

Fabio Galante – Giada Lini

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina

Memo Remigi – Maria Ermachkova

Mietta – Maykel Fonts

Morgan – Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno – Samuel Peron

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo

Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira.

Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen non ci sarà: l’annuncio

Ma perché non ci sarà Veera Kinnunen? La conferma che non avrebbe preso parte allo show è arrivata la scorsa settimana quando con un post su Instagram, insieme al fidanzato Salvatore Mingoia, ha annunciato di essere in dolce attesa: “Aspettandoti. È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia”, aveva scritto.

Una notizia ovviamente ben accolto dai fan del programma e della ballerina in particolare con il post che è stato arricchito da commenti ricchi di gioia e congratulazioni. Le buone notizie sono due: oltre alla gravidanza in sé c’è anche che non si tratta di uno strappo, un addio con il programma ma di un arrivederci, e chissà che possa tornare dopo il parto per la prossima edizione.

