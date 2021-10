Ballando con le stelle, Albano Carrisi in settimana ha ricevuto la brutta notizia direttamente dalla Carlucci: cosa farà questa sera?

Al Bano-Oxana è una delle coppie della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, da questa sera in onda su RaiUno e che vedrà ancora una volta alla guida Milly Carlucci.

In settimana, in occasione della conferenza stampa di presentazione, la conduttrice ha parlato dell’infortunio capitato ad Oxana che sta curando con un tutore. Nei giorni scorsi, è stato reso pubblico l’infortunio della ballerina, che si è presentata con un tutore. “Abbiamo solo in parte risolto – ha spiegato – ha una graffa che le tiene l’osso solido”. Potrà ballare con una sola gambe e inevitabilmente Albano avrà bisogno anche di un altro supporto per poter gareggiare.

Il problema era stato reso noto durante La vita in diretta. L’annuncio dell’infortunio ad Oxana è arrivato nei giorni scorsi alla La Vita in Diretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Guenda Goria si sposa: c’è l’annuncio in diretta, ecco la data

Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci

Era stato mandato in onda un video dove c’era Milly Carlucci che entrava in sala prove e annunciava il fatto ad Albano, spiegato che si tratta di problema al metatarso.

La padrona di casa ha poi chiesto al cantante se ha intenzione di continuare in questo percorso con Oxana. Sembra proprio la coppia resterà intatta, in attesa di questa sera dove capire qualcosa in più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valerio Rossi Albertini: chi è il fisico nel cast di Ballando con le Stelle

34enne nata in Kazakistan, Oxana Lebedew è la ballerina professionista ed è il volto nuovo dell’edizione di quest’anno. L’infortunio è avvenuto proprio durante il programma, nel corso delle prove.

The post Ballando, Albano conquistato da Oxana: la sexy ballerina si infortuna appeared first on Ck12 Giornale.