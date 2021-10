++ultima-ora++-accoltellato-deputato:-aggressore-arrestato

Tragica ultima ora: il deputato conservatore Sir David Amess è stato accoltellato, arrestato il suo aggressore.

Il deputato conservatore Sir David Amess, che rappresenta Southend West nell’Essex, è stato attaccato venerdì nei pressi della chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. Sky News ha appreso che un uomo è entrato nel luogo di culto che si trova nel suo collegio elettorale e lo ha pugnalato più volte.

Si ritiene che il signor Amess, 69 anni, abbia ricevuto cure sul posto per le sue ferite, con una fonte del Partito Conservatore locale che ha detto a Sky News che un’eliambulanza è sul posto. L’aggressore sarebbe stato immediatamente arrestato per quanto commesso: era ancora sul posto all’arrivo dei primi soccorsi. Le condizioni del ferito non sono chiare, riferisce il corrispondente politico di Sky News Joe Pike.

Leggi anche -> Milena Vukotic, 85 anni e non sentirli: “Ecco il mio segreto”

“È stato accoltellato più volte”, ha detto all’agenzia Reuters il consigliere locale John Lamb. Un’eliambulanza è arrivata sulla scena di un attacco alla chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. La polizia dell’Essex ha confermato che un uomo è stato arrestato dopo che il deputato conservatore Sir David Amess è stato accoltellato più volte.

Leggi anche -> Maria Teresa Ruta inedita: gli esordi della conduttrice televisiva

Accoltellato un deputato, la solidarietà bipartisan

Il vicepresidente del club conservatore locale nel collegio elettorale di Sir David Amess ha detto che “non riesco a credere” a quello che è successo. “Come qualcuno potrebbe fare del male a un uomo gentile come David, non lo so”, ha detto a Sky News. Tre sarebbero state le coltellate inferte al deputato. “Lo amiamo teneramente”, ha detto un’amica della vittima che pure non si dà pace per quanto accaduto..

Brendan Cox, vedovo del deputato laburista Jo Cox, assassinato in un attacco nel 2016, ha descritto l’accoltellamento di Sir David Amess come “codardo”, aggiungendo: “Attaccare i nostri rappresentanti eletti è un attacco alla democrazia stessa. Non ci sono scuse, nessuna giustificazione”.

Un testimone oculare anonimo ha detto di aver visto qualcuno che veniva portato fuori dall’edificio e caricato sul retro di un’auto della polizia. “A quel punto, ovviamente, sapevamo che era successo qualcosa di serio”, ha detto a LBC. Non sono note le condizioni del deputato aggredito e accoltellato, ma la notizia ha scosso non solo il Regno Unito.

The post ++ULTIMA ORA++ Accoltellato deputato: aggressore arrestato appeared first on Ck12 Giornale.