Tina Cipollari contro Ida Platano: momento epico a U&D – VIDEO

Il video dello “sbrocco” della vamp e opinionista Tina Cipollari contro Ida Platano: momento epico a Uomini e donne.

Il dating show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nella fascia pomeridiana, regala ogni giorno perle davvero incredibili. Maria De Filippi fa fatica spesso a contenere le liti tra i partecipanti al programma e forse a volte va bene così anche a lei. Quel che è certo è che certe sortite fanno bene all’audience.

E sono destinate a diventare virali, come quest’ultima avvenuta nella puntata mandata in onda nel pomeriggio di oggi 15 ottobre e che vede protagoniste due storiche partecipanti alla trasmissione di Canale 5. Stiamo parlando dell’opinionista vamp Tina Cipollari, sempre pronta a commentare le pene d’amore altrui, e di una ormai storica dama, ovvero Ida Platano, che fa fatica a trovare l’uomo della sua vita.

Infatti, anche Marcello – l’ultimo cavaliere che intendeva conquistarla – è scappato e i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si schierano con lui. Quello che è accaduto a Ida Platano non poteva lasciare fuori dai giochi e dai commenti proprio Tina Cipollari, che si è lasciata andare a uno “sbrocco” epico, destinato a entrare di diritto nella top ten delle litigate del dating show.

Cosa ha detto Tina Cipollari alla dama Ida Platano

Le puntate sono registrate e per cui il contenuto in sé di quanto detto da Tina Cipollari ha anche poco senso, anche perché lo sapevamo già ma vedere la vamp così infuriata significa regalarsi sempre “alti” momenti di televisione. “Tu gli uomini li fai scappare con il tuo atteggiamento”, è in sintesi il contenuto dell’intervento della Cipollari che si erge a dare lezioni di comportamento con gli uomini alla Dama.

questo momento più atteso della cacciata di gioele #uominiedonne pic.twitter.com/K3kbPPCDID — mat (@divanomat) October 7, 2021

Uno sbrocco epico in cui non poteva mancare il richiamo all’acerrima nemica di Tina Cipollari, quella Gemma Galgani che di riuscire a trovare un uomo adatto ai suoi giusti, a oltre 70 anni, non sembra volerne sapere e per questo si attira addosso l’ira funesta della Cipollari: “Stai a fa’ la fine de lei…”, le parole della vamp alla Platano in cui “lei” è appunto la Galgani.

Anche Gianni Sperti, alle sue spalle, è quasi imbarazzato, mentre il web si schiera appunto contro Ida Platano: “Bravo Marcello, Ida è insopportabile: una donna complicata, mai contenta, a guardarla ti mette tristezza”, è uno dei commenti, che comunque non sembrano scalfire troppo la dama, abituata anche a questo.

