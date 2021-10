Ospite di Oggi è un altro giorno insieme alla madre, Sebastiano Pigazzi, modello e attore: chi è il nipote di Bud Spencer.

Sbarca nel salotto televisivo di Oggi è un altro giorno insieme alla madre, Sebastiano Pigazzi, modello e attore che sta ottenendo molto successo in queste settimane: chi è il nipote di Bud Spencer, vi aiutiamo a capirne e saperne di più su questo giovane emergente nel panorama dello spettacolo italiano.

La recitazione è nel Dna di famiglia per il bellissimo attore Sebastiano Pigazzi, che a quanto pare a 9 anni scriveva poesia e oggi che ne ha 25 si divide tra cinema, fiction e passerelle. Suo nonno è stato un grande del cinema italiano, Bud Spencer, e lo spettacolo è un affare di famiglia: il suo bisnonno è infatti il produttore Giuseppe Amato e anche lo zio Giuseppe Pedersoli ha seguito la stessa strada.

La madre Diamante, in arte Diamy Spencer, è anche essa un’attrice e lui sta calcando le sue orme. Molto attivo sul suo profilo Instagram, il giovane attore sta muovendo i primi importanti passi nel mondo dello spettacolo. Lo scorso anno è stato scelto da Luca Guadagnino nel cast della miniserie tv “We Are Who We Are”, trasmessa in Italia da Sky Atlantic.

La giovane carriera di Sebastiano Pigazzi, nipote di Bud Spencer

Arriverà invece il 25 ottobre nelle sale il film che lo vedrà all’esordio sul grande schermo: avrà infatti un ruolo in Time is up, film diretto da Elisa Amoruso, con Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Grande fan di Dustin Hoffman, in un’intervista ha spiegato: “Ho capito che il cinema è arte e non solo un modo per passare la domenica”.

Tra gli altri punti di riferimento, ci sono i registi Orson Welles e Federico Fellini, oltre all’attore Marcello Mastroianni. Altro punto di riferimento è ovviamente il nonno Bud Spencer, dal quale resta incantato, soprattutto per i racconti del suo passato: “Lui, in realtà, non si sentiva neanche attore. Però raccontava store meravigliose legate ai suoi viaggi”.

Nella sua pur giovane carriera, il ragazzo si è scontrato anche con un ‘rifiuto’, quello di Gabriele Muccino, che lo scartò dal cast di una sua pellicola. Ma fu proprio quel fallimento la spinta a continuare a inseguire un sogno. Sul suo futuro, ha pochi dubbi: l’obiettivo è uno, ovvero lavorare a Hollywood.

