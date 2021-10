patti-smith,-il-grave-lutto-che-l’ha-colpita:-la-morte-del-marito-fred

Patti Smith è una delle icone della musica rock, si sa tutto delle sua storia artistica, molto meno di quella umana segnata da un dramma vissuto nel 1994



Patricia Lee Smith, 75 anni il prossimo 30 dicembre, meglio conosciuta come Patti Smith è una delle icone della musica rock. Si conosce nei minimi dettagli della sua parabola artistica e musicale. Dai successi del proto-rock alla new wave passando per pietre miliari della musica come Because the Night fino ad arrivare alla conquista dell’etichetta, meritatissima peraltro, di maudite priestess of rock, la sacerdotessa maledetta del rock.

Si sa meno, molto meno, invece delle sua vicenda umana di cui è gelosissima. Una vicenda che, suo malgrado, è segnata dal dramma occorso nel 1994. Ecco di cosa si tratta. Per 14 anni della propria vita Patti è stata legata al chitarrista Frederick Dewey Smith meglio conosciuto Fred Sonic uno dei più grandi virtuosi delle sei corde.

Il dramma di Patti Smith: la morte del marito Fred Sonic

La popolare rivista Rolling Stones lo annovera al 93° posto tra i 100 maggiori interpreti di sempre dello strumento cardine della musica rock. Fred è stato uno dei fondatori degli MC5 e, dopo lo scioglimento della band proto-punk di Detroit, ha fondato i Sonic’s Rendezvous Band. Il gruppo è famoso per aver prodotto un solo pezzo, City Slang, diventato negli anni un vero e proprio cult del genere punk. Quasi la pietra angolare.

La band al culmine del proprio successo apriva i concerti di Patti Smith e proprio durante il tour del 1979-1980 tra la sacerdotessa e Sonic nasce l’amore. I due si sposarono al termine del ciclo di concerti ed ebbero due figli, Jackson nel 1982 e Jessica del 1987. Il rapporto oltre che personale era anche artistico, un intero album della Smith Dream of Life, del 1988, è frutto della collaborazione con Sonic.

Nel 1994, come detto, il dramma. La notte del 4 novembre 1994, all’età 46 anni, Fred Sonic viene colpito da un attacco cardiaco che non gli lascia scampo. Due anni dopo, nel 1996, Patti Smith dedicò al compianto marito Gone Again uno dei dischi più struggenti di tutta la sua produzione.

