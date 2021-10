Torna ospite in televisione a Oggi è un altro giorno l’attrice Milena Vukotic, la signora Pina di Fantozzi: “Un grande lutto per me”.

Lo scorso 23 aprile ha compiuto 86 anni, ma l’età per lei non sembra avanzare mai: parliamo di Milena Vukotic, attrice amatissima dal pubblico, che torna in televisione oggi, ospite del salotto televisivo di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in diretta su Raiuno alle ore 14 dal lunedì al venerdì.

Vncitrice di un Nastro d’argento e più volte candidata al David di Donatello, l’ultima nel 2014, l’attrice è nota al grande pubblico in particolare per aver interpretato il ruolo della signora Pina, nella saga del ragionier Ugo Fantozzi, che vedeva protagonista Paolo Villaggio, ed Enrica Morelli, madre di Alice nella serie televisiva Un medico in famiglia.

Ma nel suo curriculum ci sono decine e decine di apparizioni al cinema, diretta dai grandi maestri del cinema italiano e internazionale. L’elenco è lunghissimo e ne citiamo solo alcuni: Ettore Scola, Mario Monicelli, Lina Wertmüller, Dino Risi, Federico Fellini, Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Andrej Tarkovskij, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek.

Cosa sapere su Milena Vukotic: un grave lutto l’ha segnata molto

Vincitrice del Nastro d’argento come Migliore attrice non protagonista per Fantozzi in paradiso, ha successivamente ottenuto la nomination per lo stesso premio per il film La macchinazione. Il film Fantozzi in paradiso le vale anche il Ciak d’oro, mentre per altri film della saga di Fantozzi e per Amici Miei ha ottenuto diverse nomination a premi importanti nel corso degli anni.

Nel 2019, si fa notare per la sua partecipazione al talent show Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Gareggia in coppia con Simone Di Pasquale; i due riescono ad arrivare in finale, dove si classificano terzi, ma per molti sono i vincitori morali di quell’edizione. Milena Vukotic ha sofferto molto per la perdita di Paolo Villaggio, suo marito nella saga cinematografica di Fantozzi.

“Una grande perdita per me, la scomparsa di Paolo, anche se da anni non lavoravamo più insieme” – ha detto in un’intervista qualche tempo fa – “L’ultima volta che lo incontrai, ero in partenza e gli dissi che al mio ritorno sarei andata a trovarlo. Non feci in tempo. Mi porto dentro questo rimpianto”.

