“irritante,-quelli-non-fanno-niente”.-clamoroso-fuorionda-della-regina-elisabetta-in-parlamento:-come-gode-greta-thunberg…

“E’ davvero irritante quando parlano, ma non fanno niente”: la Regina Elisabetta si lamenta dei leader nazionali e della loro inerzia sul tema ambiente, proprio come ha fatto l’attivista svedese Greta Thunberg qualche giorno fa. E’ ormai diventato virale, infatti, il suo “bla bla bla”. La Sovrana, però, non si è lamentata apertamente. Questa sua dichiarazione – come riporta il Corriere della Sera – è stata colta durante un clamoroso fuorionda. Le sue parole sono state intercettate dai microfoni rimasti accesi durante l’inaugurazione del Parlamento gallese, cui Elisabetta ha partecipato ieri.

La Regina stava parlando con Camilla, la moglie del principe Carlo, e col presidente dell’assemblea del Galles, quando all’improvviso è sbottata: “E’ straordinario, no? Ne sto sentendo di tutte sulla Cop (la Conferenza di Glasgow sul clima a novembre). Ancora non so chi viene…manco per idea… sappiamo solo chi non viene”. La Sovrana, sempre pacata e composta, è apparsa parecchio infastidita. Mentre parlava, infatti, la si è vista perfino gesticolare. Probabilmente perché la questione le sta particolarmente a cuore.

Le sue frasi “rubate” rappresentano una novità del tutto eccezionale, visto che la Regina deve essere sempre politicamente neutrale. Tant’è che non si è mai saputo nulla delle sue vere opinioni. La questione climatica, comunque, è sempre più al centro delle preoccupazioni della famiglia reale. Qualche giorno fa, per esempio, il principe William ha detto di essere in disaccordo con Elon Musk, il miliardario americano, sottolineando che invece di preoccuparsi di mandare gente nello spazio bisognerebbe fare di più per salvare il Pianeta.