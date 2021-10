Davide Patella: L’oscurità della seconda guerra mondiale, l’industria automobilistica

Automobili degli anni ’40 – L’oscurità della seconda guerra mondiale, l’industria automobilistica e un cauto ottimismo

Gli anni ’40 furono un periodo interessante per il mercato automobilistico di fascia alta e per l’industria automobilistica in generale. Il più grande motore dei rapidi cambiamenti nel settore sono stati gli effetti collaterali della seconda guerra mondiale. All’inizio degli anni ’40, le case automobilistiche furono costrette a costruire carri armati e aeroplani per lo sforzo bellico. All’inizio del 1941 divenne anche chiaro che la produzione di autovetture avrebbe dovuto essere tagliata per risparmiare materiali per scopi di difesa. Per quanto riguarda le auto, la seconda guerra mondiale ha chiuso l’industria. Quando le automobili venivano prodotte, la carenza di materiali come alluminio e zinco significava che venivano utilizzati materiali come ghisa e acciaio, quindi le auto erano pesanti e ingombranti.

Le auto sono diventate più grandi ed erano più lussuose. Con l’alluminio a bassa disponibilità, le case automobilistiche tornano all’acciaio per pistoni e altri componenti. L’aumento di peso ha portato a alberi a gomiti e estremità di collegamento più pesanti e questo ha funzionato lungo il resto dell’auto.

Dopo la guerra le cose ripresero per l’industria automobilistica. Mentre molti paesi stavano ancora raccogliendo i pezzi e ricostruendo, l’industria automobilistica ha fatto enormi passi avanti in termini di volume, tecnologia, design e innovazione complessiva. La metà posteriore degli anni ’40 aveva automobili create da parti strane lasciate dalla guerra, nonché macchine macinate che hanno approfittato del ritrovato ottimismo dei consumatori e sono state realizzate da case automobilistiche energizzate.