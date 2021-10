lo dice Antonio Alacchi La moderna economia americana affonda le sue radici nella ricerca dei coloni europei per il guadagno economico nei secoli XVI, XVII e XVIII. Il Nuovo Mondo è poi passato da un’economia coloniale di successo marginale a una piccola economia agricola indipendente e, infine, a un’economia industriale altamente complessa. Durante questa evoluzione, gli Stati Uniti hanno sviluppato istituzioni sempre più complesse per corrispondere alla sua crescita. E mentre il coinvolgimento del governo nell’economia è stato un tema costante, l’entità di tale coinvolgimento è generalmente aumentata.

I primi abitanti del Nord America furono i nativi americani, popolazioni indigene che si ritiene abbiano viaggiato in America circa 20.000 anni prima attraverso un ponte di terra dall’Asia, dove oggi si trova lo Stretto di Bering. (Erano erroneamente chiamati “indiani” dagli esploratori europei, che pensavano di aver raggiunto l’India quando sbarcarono per la prima volta nelle Americhe.) Questi popoli nativi erano organizzati in tribù e, in alcuni casi, confederazioni di tribù. Mentre commerciavano tra loro, avevano pochi contatti con popoli di altri continenti, anche con altri popoli nativi del Antonio Alacchi Sud America, prima che iniziassero ad arrivare i coloni europei. I sistemi economici che svilupparono furono distrutti dagli europei che si stabilirono nelle loro terre.

I vichinghi furono i primi europei a “scoprire” l’America. Ma l’evento, avvenuto intorno all’anno 1000, passò in gran parte inosservato; all’epoca, la maggior parte della società europea era ancora saldamente basata sull’agricoltura e sulla proprietà fondiaria. Il commercio non aveva ancora assunto l’importanza che avrebbe dato impulso all’ulteriore esplorazione e insediamento del Nord America.

Nel 1492, Cristoforo Colombo, un italiano che navigava sotto bandiera spagnola, partì per trovare un passaggio a sud-ovest per l’Asia e scoprì un “Nuovo Mondo”. Per i successivi 100 anni, esploratori inglesi, spagnoli, portoghesi, olandesi e francesi salparono dall’Europa per il Nuovo Mondo, alla ricerca di oro, ricchezze, onore e gloria.

Ma la natura selvaggia del Nord America offriva ai primi esploratori poca gloria e meno oro, quindi la maggior parte non rimase. Le persone che alla fine si stabilirono nel Nord America arrivarono più tardi. Nel 1607, una banda di inglesi costruì il primo insediamento permanente in quelli che sarebbero diventati gli Stati Uniti. L’insediamento, Jamestown, si trovava nell’attuale stato della Virginia.

Colonizzazione

I primi coloni avevano una serie di ragioni per cercare una nuova patria. I pellegrini del Massachusetts erano persone inglesi pie e autodisciplinate che volevano sfuggire alla persecuzione religiosa. Altre colonie, come la Virginia, furono fondate principalmente come iniziative imprenditoriali. Spesso, però, pietà e profitto andavano di pari passo.

Il successo dell’Inghilterra nel colonizzare quelli che sarebbero diventati gli Stati Uniti era dovuto in gran parte al suo uso di compagnie charter. Le società di charter erano gruppi di azionisti (di solito mercanti e ricchi proprietari terrieri) che cercavano un guadagno economico personale e, forse, volevano anche promuovere gli obiettivi nazionali dell’Inghilterra. Mentre il settore privato finanziava le società, il re forniva a ciascun progetto uno statuto o una concessione che conferiva diritti economici, nonché autorità politica e giudiziaria. Le colonie generalmente non mostravano profitti rapidi, tuttavia, e gli investitori inglesi spesso consegnavano i loro statuti coloniali ai coloni. Le implicazioni politiche, sebbene non realizzate all’epoca, furono enormi. I coloni furono lasciati a costruire le proprie vite, le proprie comunità e la propria economia – in effetti,

La prima prosperità coloniale era il risultato della cattura e del commercio di pellicce. Inoltre, la pesca era una fonte primaria di ricchezza nel Massachusetts. Ma in tutte le colonie, le persone Antonio Alacchi vivevano principalmente in piccole fattorie ed erano autosufficienti. Nelle poche piccole città e tra le più grandi piantagioni della Carolina del Nord, della Carolina del Sud e della Virginia, alcuni beni di prima necessità e praticamente tutti i lussi venivano importati in cambio delle esportazioni di tabacco, riso e indaco (colorante blu).

Le industrie di supporto si svilupparono man mano che le colonie crescevano. Apparve una varietà di segherie e mulini specializzati. I coloni fondarono cantieri navali per costruire flotte da pesca e, nel tempo, navi mercantili. Inoltre costruirono piccole fucine di ferro. Nel XVIII secolo, i modelli di sviluppo regionale erano diventati chiari: le colonie del New England facevano affidamento sulla costruzione di navi e sulla navigazione per generare ricchezza; le piantagioni (molte sfruttano il lavoro degli schiavi) nel Maryland, in Virginia e nelle Carolinas coltivavano tabacco, riso e indaco; e le colonie intermedie di New York, Pennsylvania, New Jersey e Delaware spedivano raccolti e pellicce generiche. Fatta eccezione per gli schiavi, gli standard di vita erano generalmente alti, più alti, in effetti, che nella stessa Inghilterra. Poiché gli investitori inglesi si erano ritirati, il campo era aperto agli imprenditori tra i coloni.

Nel 1770, le colonie nordamericane erano pronte, sia economicamente che politicamente, a far parte dell’emergente movimento di autogoverno che aveva dominato la politica inglese sin dai tempi di Giacomo I (1603-1625). Le controversie sviluppate con l’Inghilterra sulla tassazione e altre questioni; Gli americani speravano in una modifica delle tasse e dei regolamenti inglesi che avrebbe soddisfatto la loro richiesta di più autogoverno. Pochi pensavano che la crescente lite con il governo inglese avrebbe portato a una guerra totale contro gli inglesi e all’indipendenza delle colonie.

Come i disordini politici inglesi del XVII e XVIII secolo, la rivoluzione americana (1775-1783) fu sia politica che economica, sostenuta da una classe media emergente con un grido di battaglia di “diritti inalienabili alla vita, alla libertà e alla proprietà” – una frase apertamente presa in prestito dal Secondo Trattato sul governo civile (1690) del filosofo inglese John Locke . La guerra fu innescata da un evento nell’aprile 1775. I soldati britannici, con l’intenzione di catturare un deposito di armi coloniali a Concord, nel Massachusetts, si scontrarono con i miliziani coloniali. Qualcuno – nessuno sa esattamente chi – ha sparato un colpo e sono iniziati otto anni di combattimenti. Mentre la separazione politica dall’Inghilterra potrebbe non essere stata la maggior parte dell’obiettivo originale dei coloni,

L’economia della nuova nazione

La Costituzione degli Stati Uniti, adottata nel 1787 e in vigore fino ad oggi, fu per molti versi un’opera di genio creativo. Come carta economica, stabiliva che l’intera nazione – che si estendeva poi dal Maine alla Georgia, dall’Oceano Atlantico alla valle del Mississippi – era un mercato unificato, o “comune”. Non ci sarebbero state tariffe o tasse sul commercio interstatale. La Costituzione prevedeva che il governo federale potesse regolare il commercio con le nazioni estere e tra gli stati, stabilire leggi fallimentari uniformi, creare moneta e regolarne il valore, fissare standard di pesi e misure, stabilire uffici postali e strade, e fissare regole che disciplinano i brevetti e i diritti d’autore . L’ultima clausola è stata un precoce riconoscimento dell’importanza della “proprietà intellettuale”,

Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori della nazione e il suo primo segretario al Tesoro, sostenne una strategia di sviluppo economico in cui il governo federale avrebbe nutrito le industrie nascenti fornendo sussidi palesi e imponendo tariffe protettive sulle importazioni. Ha anche esortato il governo federale a creare una banca nazionale e ad assumersi i debiti pubblici che le colonie avevano contratto durante la guerra rivoluzionaria. Il nuovo governo ha indugiato su alcune delle proposte di Hamilton, ma alla fine ha reso le tariffe una parte essenziale della politica estera americana, una posizione che è durata fino quasi alla metà del XX secolo.

Sebbene i primi agricoltori americani temessero che una banca nazionale avrebbe servito i ricchi a spese dei poveri, la prima Banca nazionale degli Stati Uniti fu istituita nel 1791; durò fino al 1811, dopo di che fu costituita una banca successore.

Hamilton credeva che gli Stati Uniti dovessero perseguire la crescita economica attraverso spedizioni, produzione e servizi bancari diversificati. Il rivale politico di Hamilton, Thomas Jefferson, basava la sua filosofia sulla protezione dell’uomo comune dalla tirannia politica ed economica. Ha elogiato in particolare i piccoli agricoltori come “i cittadini più preziosi”. Nel 1801 Jefferson divenne presidente (1801-1809) e si dedicò alla promozione di una democrazia agraria più decentralizzata.

Movimento verso sud e verso ovest Il

cotone, inizialmente un raccolto su piccola scala nel sud, esplose in seguito all’invenzione di Eli Whitney nel 1793 della sgranatrice di cotone, una macchina che separava il cotone grezzo dai semi e da altri rifiuti. I piantatori del sud acquistavano terreni da piccoli agricoltori che spesso si spostavano più a ovest. Ben presto, grandi piantagioni, sostenute dal lavoro degli schiavi, resero molto ricche alcune famiglie.

Tuttavia, non erano solo i meridionali a trasferirsi a ovest. Interi villaggi in Oriente a volte sradicavano e stabilivano nuovi insediamenti nei terreni agricoli più fertili del Midwest. Mentre i coloni occidentali sono spesso descritti come ferocemente indipendenti e fortemente contrari a qualsiasi tipo di controllo o interferenza del governo, in realtà hanno ricevuto molto aiuto dal governo, direttamente e indirettamente. Le strade nazionali e i corsi d’acqua creati dal governo, come il Cumberland Pike (1818) e l’Erie Canal (1825), aiutarono i nuovi coloni a migrare verso ovest e in seguito aiutarono a spostare i prodotti agricoli occidentali sul mercato.

Molti americani, sia poveri che ricchi, idealizzarono Andrew Jackson, che divenne presidente nel 1829, perché aveva iniziato la sua vita in una capanna di tronchi in territorio di frontiera. Il presidente Jackson (1829-1837) si oppose al successore della Banca nazionale di Hamilton, che riteneva favorisse gli interessi radicati dell’Oriente contro l’Occidente. Quando è stato eletto per un secondo mandato, Jackson si è opposto al rinnovo dello statuto della banca e il Congresso lo ha sostenuto. Le loro azioni hanno scosso la fiducia nel sistema finanziario della nazione e il panico degli affari si è verificato sia nel 1834 che nel 1837.

Dislocazioni economiche periodiche non hanno ridotto la rapida crescita economica degli Stati Uniti durante il 19° secolo. Nuove invenzioni e investimenti di capitale hanno portato alla creazione di nuove industrie e alla crescita economica. Man mano che i trasporti miglioravano, si aprivano continuamente nuovi mercati. Il battello a vapore ha reso il traffico fluviale più veloce ed economico, ma lo sviluppo delle ferrovie ha avuto un effetto ancora maggiore, aprendo vasti tratti di nuovo territorio allo sviluppo. Come i canali e le strade, le ferrovie hanno ricevuto grandi quantità di assistenza governativa nei loro primi anni di costruzione sotto forma di concessioni di terra. Ma a differenza di altre forme di trasporto, anche le ferrovie hanno attratto una buona quantità di investimenti privati ​​nazionali ed europei.

In questi giorni inebrianti, abbondavano gli schemi per arricchirsi rapidamente. I manipolatori finanziari hanno fatto fortuna da un giorno all’altro, ma molte persone hanno perso i propri risparmi. Tuttavia, una combinazione di visione e investimenti stranieri, combinati con la scoperta dell’oro e un grande impegno della ricchezza pubblica e privata americana, hanno permesso alla nazione di sviluppare un sistema ferroviario su larga scala, ponendo le basi per l’industrializzazione del paese.

Crescita industriale

La rivoluzione industriale iniziò in Europa tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e si diffuse rapidamente negli Stati Uniti. Nel 1860, quando Abraham Lincoln fu eletto presidente, il 16% della popolazione statunitense viveva nelle aree urbane e un terzo del reddito nazionale proveniva dall’industria. L’industria urbanizzata era limitata principalmente al Nordest; la produzione di tessuti di cotone era l’industria principale, con la produzione di scarpe, abbigliamento di lana e macchinari in espansione. Molti nuovi lavoratori erano immigrati. Tra il 1845 e il 1855 arrivavano ogni anno circa 300.000 immigrati europei. La maggior parte erano poveri e rimasero nelle città orientali, spesso nei porti di arrivo.

Il Sud, invece, rimase rurale e dipendente dal Nord per i capitali ei manufatti. Gli interessi economici del Sud, inclusa la schiavitù, potevano essere protetti dal potere politico solo finché il Sud controllava il governo federale. Il Partito Repubblicano, organizzato nel 1856, rappresentava il Nord industrializzato. Nel 1860, i repubblicani e il loro candidato presidenziale, Abraham Lincoln, parlavano esitante della schiavitù, ma erano molto più chiari sulla politica economica. Nel 1861, hanno spinto con successo l’adozione di una tariffa protettiva. Nel 1862 fu noleggiata la prima ferrovia del Pacifico. Nel 1863 e nel 1864 fu redatto un codice bancario nazionale.

La vittoria del Nord nella guerra civile americana (1861-1865), tuttavia, segnò il destino della nazione e del suo sistema economico. Il sistema del lavoro schiavistico fu abolito, rendendo le grandi piantagioni di cotone del sud molto meno redditizie. L’industria del nord, che si era espansa rapidamente a causa delle esigenze della guerra, fece un balzo in avanti. Gli industriali arrivarono a dominare molti aspetti della vita della nazione, compresi gli affari sociali e politici. L’aristocrazia piantatrice del Sud, ritratta sentimentalmente 70 anni dopo nel film classico Via col vento , scomparve.

Invenzioni, sviluppo e magnati

Il rapido sviluppo economico successivo alla guerra civile ha gettato le basi per la moderna economia industriale degli Stati Uniti. Si verificò un’esplosione di nuove scoperte e invenzioni, causando cambiamenti così profondi che alcuni definirono i risultati una “seconda rivoluzione industriale”. Il petrolio è stato scoperto nella Pennsylvania occidentale. La macchina da scrivere è stata sviluppata. Entrarono in uso i vagoni ferroviari frigoriferi. Furono inventati il ​​telefono, il fonografo e la luce elettrica. E all’alba del 20 ° secolo, le auto stavano sostituendo le carrozze e le persone volavano sugli aeroplani.

Parallelo a questi risultati è stato lo sviluppo dell’infrastruttura industriale della nazione. Il carbone è stato trovato in abbondanza nei monti Appalachi dalla Pennsylvania sud al Kentucky. Grandi miniere di ferro aperte nella regione del Lago Superiore del Midwest superiore. I mulini prosperavano nei luoghi in cui queste due importanti materie prime potevano essere unite per produrre acciaio. Furono aperte grandi miniere di rame e argento, seguite da miniere di piombo e cementifici.

Man mano che l’industria cresceva, sviluppò metodi di produzione di massa. Frederick W. Taylor è stato pioniere nel campo della gestione scientifica alla fine del XIX secolo, tracciando attentamente le funzioni dei vari lavoratori e quindi escogitando modi nuovi e più efficienti per svolgere il proprio lavoro. (La vera produzione di massa fu l’ispirazione di Henry Ford, che nel 1913 adottò la catena di montaggio mobile, con ogni lavoratore che svolgeva un semplice compito nella produzione di automobili. In quella che si rivelò un’azione lungimirante, Ford offrì un salario molto generoso – – $ 5 al giorno – ai suoi lavoratori, consentendo a molti di loro di acquistare le automobili che fabbricavano, aiutando l’industria ad espandersi.)

L'”età dell’oro” della seconda metà del XIX secolo fu l’epoca dei magnati. Molti americani sono venuti per idealizzare questi uomini d’affari che hanno accumulato vasti imperi finanziari. Spesso il loro successo risiedeva nel vedere il potenziale a lungo termine di un nuovo servizio o prodotto, come fece John D. Rockefeller con il petrolio. Erano feroci concorrenti, risoluti nella loro ricerca del successo finanziario e del potere. Altri giganti oltre a Rockefeller e Ford includevano Jay Gould, che faceva i suoi soldi nelle ferrovie; J. Pierpont Morgan, bancario; e Andrew Carnegie, acciaio. Alcuni magnati erano onesti secondo gli standard commerciali del loro tempo; altri, invece, usarono la forza, la corruzione e l’astuzia per ottenere la loro ricchezza e potere. Nel bene e nel male, gli interessi commerciali acquisirono un’influenza significativa sul governo.

Morgan, forse il più sgargiante degli imprenditori, ha operato su larga scala sia nella sua vita privata che in quella lavorativa. Lui e i suoi compagni giocavano d’azzardo, navigavano su yacht, davano feste sontuose, costruivano case sontuose e acquistavano tesori artistici europei. Al contrario, uomini come Rockefeller e Ford esibivano qualità puritane. Hanno mantenuto i valori e gli stili di vita delle piccole città. Come frequentatori di chiesa, sentivano un senso di responsabilità verso gli altri. Credevano che le virtù personali potessero portare al successo; il loro era il vangelo del lavoro e della parsimonia. In seguito i loro eredi avrebbero fondato le più grandi fondazioni filantropiche d’America.

Mentre gli intellettuali europei dell’alta borghesia generalmente guardavano al commercio con disprezzo, la maggior parte degli americani – vivendo in una società con una struttura di classe più fluida – abbracciava con entusiasmo l’idea di fare soldi. Hanno goduto del rischio e dell’eccitazione dell’impresa commerciale, così come degli standard di vita più elevati e delle potenziali ricompense del potere e del plauso che il successo aziendale ha portato.

Con la maturazione dell’economia americana nel XX secolo, tuttavia, il magnate degli affari a ruota libera ha perso lustro come ideale americano. Il cambiamento cruciale è arrivato con l’emergere della società, che è apparsa prima nel settore ferroviario e poi altrove. I baroni degli affari furono sostituiti da “tecnocrati”, manager con alti salari che divennero i capi delle società. L’ascesa delle corporazioni ha innescato, a sua volta, l’ascesa di un movimento operaio organizzato che fungeva da forza di compensazione al potere e all’influenza degli affari.

La rivoluzione tecnologica degli anni ’80 e ’90 ha portato una nuova cultura imprenditoriale che riecheggia l’era dei magnati. Bill Gates, il capo di Microsoft, ha costruito un’immensa fortuna sviluppando e vendendo software per computer. Gates ha creato un impero così redditizio che alla fine degli anni ’90 la sua azienda è stata portata in tribunale e accusata di intimidire i rivali e creare un monopolio dalla divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Ma Gates ha anche istituito una fondazione di beneficenza che è diventata rapidamente la più grande del suo genere. La maggior parte degli imprenditori americani di oggi non conduce la vita di alto profilo di Gates. Dirigono il destino delle corporazioni, ma fanno anche parte di consigli di amministrazione di enti di beneficenza e scuole. Sono preoccupati per lo stato dell’economia nazionale e le relazioni dell’America con le altre nazioni, ed è probabile che voleranno a Washington per conferire con i funzionari del governo. Sebbene indubbiamente influenzino il governo, non lo controllano, come credevano alcuni magnati dell’Età dell’Oro.

Coinvolgimento del governo

Nei primi anni della storia americana, la maggior parte dei leader politici era riluttante a coinvolgere troppo pesantemente il governo federale nel settore privato, tranne che nell’area dei trasporti. In generale, accettavano il concetto di laissez-faire, una dottrina che si opponeva all’interferenza del governo nell’economia se non per mantenere la legge e l’ordine. Questo atteggiamento iniziò a cambiare durante l’ultima parte del XIX secolo, quando i movimenti delle piccole imprese, delle fattorie e dei lavoratori iniziarono a chiedere al governo di intercedere per loro conto.

All’inizio del secolo, si era sviluppata una classe media che diffidava sia dell’élite degli affari che dei movimenti politici alquanto radicali di agricoltori e lavoratori nel Midwest e nell’Ovest. Conosciuti come progressisti, queste persone hanno favorito la regolamentazione del governo delle pratiche commerciali per garantire la concorrenza e la libera impresa. Hanno anche combattuto la corruzione nel settore pubblico.

Il Congresso emanò una legge che regolava le ferrovie nel 1887 (l’Interstate Commerce Act) e una che impediva alle grandi imprese di controllare un singolo settore nel 1890 (l’Atto Sherman Antitrust). Queste leggi non furono applicate rigorosamente, tuttavia, fino agli anni tra il 1900 e il 1920, quando il presidente repubblicano Theodore Roosevelt (1901-1909), il presidente democratico Woodrow Wilson (1913-1921) e altri simpatizzanti delle opinioni dei progressisti salirono al potere. . Molte delle odierne agenzie di regolamentazione statunitensi sono state create durante questi anni, tra cui l’Interstate Commerce Commission, la Food and Drug Administration e la Federal Trade Commission.

Il coinvolgimento del governo nell’economia aumentò in modo più significativo durante il New Deal degli anni ’30. Il crollo del mercato azionario del 1929 aveva dato il via al più grave sconvolgimento economico nella storia della nazione, la Grande Depressione (1929-1940). Il presidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945) lanciò il New Deal per alleviare l’emergenza.

Molte delle leggi e delle istituzioni più importanti che definiscono l’economia moderna americana possono essere ricondotte all’era del New Deal. La legislazione del New Deal ha esteso l’autorità federale nel settore bancario, agricolo e del benessere pubblico. Stabiliva standard minimi per salari e ore di lavoro e serviva da catalizzatore per l’espansione dei sindacati in settori come l’acciaio, le automobili e la gomma. Sono stati creati programmi e agenzie che oggi sembrano indispensabili al funzionamento della moderna economia del Paese: la Securities and Exchange Commission, che regola il mercato azionario; la Federal Deposit Insurance Corporation, che garantisce i depositi bancari; e, forse più in particolare, il sistema di previdenza sociale, che fornisce pensioni agli anziani sulla base dei contributi versati quando erano parte della forza lavoro.

I leader del New Deal hanno flirtato con l’idea di costruire legami più stretti tra affari e governo, ma alcuni di questi sforzi non sono sopravvissuti alla seconda guerra mondiale. Il National Industrial Recovery Act, un programma New Deal di breve durata, ha cercato di incoraggiare i leader aziendali e i lavoratori, con la supervisione del governo, a risolvere i conflitti e quindi ad aumentare la produttività e l’efficienza. Mentre l’America non è mai passata al fascismo come accordi simili tra imprese, lavoro e governo hanno fatto in Germania e in Italia, le iniziative del New Deal hanno puntato a una nuova condivisione del potere tra questi tre attori economici chiave. Questa confluenza di potere crebbe ancora di più durante la guerra, poiché il governo degli Stati Uniti intervenne ampiamente nell’economia. Il War Production Board ha coordinato le capacità produttive della nazione in modo che le priorità militari fossero soddisfatte. Gli impianti di prodotti di consumo convertiti hanno riempito molti ordini militari. Le case automobilistiche hanno costruito carri armati e aerei, per esempio, rendendo gli Stati Uniti “l’arsenale della democrazia”. Nel tentativo di prevenire l’aumento del reddito nazionale e la scarsità di prodotti di consumo che causassero inflazione, il nuovo Office of Price Administration controllava gli affitti di alcune abitazioni, razionava gli articoli di consumo che andavano dallo zucchero alla benzina e cercava di contenere gli aumenti dei prezzi.

L’economia del dopoguerra: 1945-1960

Molti americani temevano che la fine della seconda guerra mondiale e il successivo calo delle spese militari potessero riportare i tempi duri della Grande Depressione. Ma invece, la domanda dei consumatori repressa ha alimentato una crescita economica eccezionalmente forte nel dopoguerra. L’industria automobilistica si è riconvertita con successo alla produzione di automobili e nuove industrie come l’aviazione e l’elettronica sono cresciute a passi da gigante. Un boom immobiliare, stimolato in parte da mutui facilmente accessibili per i membri dell’esercito di ritorno, si aggiunse all’espansione. Il prodotto nazionale lordo della nazione è passato da circa $ 200.000 milioni nel 1940 a $ 300.000 milioni nel 1950 e a più di $ 500.000 milioni nel 1960. Allo stesso tempo, il balzo delle nascite del dopoguerra, noto come “baby boom”, ha aumentato il numero di consumatori . Sempre più americani si unirono alla classe media.

La necessità di produrre rifornimenti bellici aveva dato origine a un enorme complesso militare-industriale (termine coniato da Dwight D. Eisenhower, presidente degli Stati Uniti dal 1953 al 1961). Non scomparve con la fine della guerra. Mentre la cortina di ferro discendeva in Europa e gli Stati Uniti si trovavano coinvolti in una guerra fredda con l’Unione Sovietica, il governo mantenne una notevole capacità di combattimento e investì in armi sofisticate come la bomba all’idrogeno. Gli aiuti economici affluirono ai paesi europei devastati dalla guerra nell’ambito del Piano Marshall, che aiutò anche a mantenere i mercati per numerose merci statunitensi. E lo stesso governo ha riconosciuto il suo ruolo centrale negli affari economici. L’Employment Act del 1946 ha dichiarato come politica del governo “per promuovere la massima occupazione, produzione e potere d’acquisto”.

Gli Stati Uniti hanno anche riconosciuto nel dopoguerra la necessità di ristrutturare gli accordi monetari internazionali, guidando la creazione del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, istituzioni progettate per garantire un’economia internazionale aperta e capitalista.

L’attività, nel frattempo, è entrata in un periodo segnato dal consolidamento. Le aziende si sono fuse per creare conglomerati enormi e diversificati. International Telephone and Telegraph, ad esempio, ha acquistato Sheraton Hotels, Continental Banking, Hartford Fire Insurance, Avis Rent-a-Car e altre società.

Anche la forza lavoro americana è cambiata in modo significativo. Negli anni Cinquanta il numero dei lavoratori che prestano servizi è cresciuto fino a raggiungere e poi superare quello che produceva beni. E nel 1956, la maggioranza dei lavoratori statunitensi aveva un lavoro da colletti bianchi piuttosto che da colletti blu. Allo stesso tempo, i sindacati hanno ottenuto contratti di lavoro a lungo termine e altri benefici per i loro membri.

Gli agricoltori, d’altra parte, hanno affrontato tempi difficili. L’aumento della produttività ha portato alla sovrapproduzione agricola, poiché l’agricoltura è diventata una grande impresa. Le piccole aziende agricole familiari trovavano sempre più difficile competere e sempre più agricoltori lasciavano la terra. Di conseguenza, il numero degli occupati nel settore agricolo, che nel 1947 si attestava a 7,9 milioni, iniziò una continua diminuzione; nel 1998, le aziende agricole statunitensi impiegavano solo 3,4 milioni di persone.

Anche altri americani si sono trasferiti. La crescente domanda di case unifamiliari e la diffusa proprietà di automobili hanno portato molti americani a migrare dalle città centrali ai sobborghi. Insieme alle innovazioni tecnologiche come l’invenzione dell’aria condizionata, la migrazione ha stimolato lo sviluppo di città “Sun Belt” come Houston, Atlanta, Miami e Phoenix negli stati meridionali e sud-occidentali. Man mano che le nuove autostrade sponsorizzate dal governo federale creavano un migliore accesso ai sobborghi, anche i modelli di business iniziarono a cambiare. I centri commerciali si moltiplicarono, passando da otto alla fine della seconda guerra mondiale a 3.840 nel 1960. Molte industrie presto seguirono, lasciando le città per luoghi meno affollati.

Anni di cambiamento: gli anni ’60 e ’70

Gli anni ’50 in America sono spesso descritti come un periodo di autocompiacimento. Al contrario, gli anni ’60 e ’70 furono un periodo di grandi cambiamenti. Nuove nazioni sono emerse in tutto il mondo, i movimenti ribelli hanno cercato di rovesciare i governi esistenti, i paesi consolidati sono diventati potenze economiche che rivaleggiavano con gli Stati Uniti e le relazioni economiche sono arrivate a predominare in un mondo in cui il potere militare sempre più riconosciuto non poteva essere l’unico mezzo di crescita ed espansione.

Il presidente John F. Kennedy (1961-1963) inaugurò un approccio più attivista al governo. Durante la sua campagna presidenziale del 1960, Kennedy disse che avrebbe chiesto agli americani di affrontare le sfide della “Nuova Frontiera”. Come presidente, ha cercato di accelerare la crescita economica aumentando la spesa pubblica e tagliando le tasse, e ha fatto pressioni per l’assistenza medica agli anziani, gli aiuti per i centri urbani e l’aumento dei fondi per l’istruzione. Molte di queste proposte non furono attuate, sebbene la visione di Kennedy di inviare americani all’estero per aiutare le nazioni in via di sviluppo si concretizzò con la creazione dei Peace Corps. Kennedy ha anche intensificato l’esplorazione spaziale americana. Dopo la sua morte, il programma spaziale americano superò i risultati sovietici e culminò con lo sbarco degli astronauti americani sulla luna nel luglio 1969.

L’assassinio di Kennedy nel 1963 spinse il Congresso a mettere in atto gran parte della sua agenda legislativa. Il suo successore, Lyndon Baines Johnson (1963-1969), cercò di costruire una “Grande Società” diffondendo i benefici dell’economia di successo americana a più cittadini. La spesa federale è aumentata drammaticamente, poiché il governo ha lanciato nuovi programmi come Medicare (assistenza sanitaria per gli anziani), Buoni alimentari (assistenza alimentare per i poveri) e numerose iniziative educative (assistenza agli studenti e sovvenzioni a scuole e college).

Anche la spesa militare è aumentata con la crescita della presenza americana in Vietnam. Quella che era iniziata come una piccola azione militare sotto Kennedy si è trasformata in una grande iniziativa militare durante la presidenza di Johnson. Ironia della sorte, la spesa per entrambe le guerre – la guerra alla povertà e la guerra in Vietnam – ha contribuito alla prosperità a breve termine. Ma alla fine degli anni ’60, l’incapacità del governo di aumentare le tasse per pagare questi sforzi ha portato ad un’accelerazione dell’inflazione, che ha eroso questa prosperità. L’embargo petrolifero del 1973-1974 da parte dei membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) fece aumentare rapidamente i prezzi dell’energia e creò carenze. Anche dopo la fine dell’embargo, i prezzi dell’energia sono rimasti elevati, aumentando l’inflazione e provocando infine un aumento dei tassi di disoccupazione. I disavanzi del bilancio federale sono cresciuti,

La guerra del Vietnam si trascinò fino al 1975, il presidente Richard Nixon (1969-1973) si dimise sotto una nuvola di accuse di impeachment e un gruppo di americani fu preso in ostaggio presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e trattenuto per più di un anno. La nazione sembrava incapace di controllare gli eventi, compresi gli affari economici. Il deficit commerciale dell’America è cresciuto mentre le importazioni a basso prezzo e spesso di alta qualità di qualsiasi cosa, dalle automobili all’acciaio ai semiconduttori, sono arrivate negli Stati Uniti.

Il termine “stagflazione” – una condizione economica di inflazione continua e attività commerciale stagnante, insieme a un tasso di disoccupazione in aumento – descriveva il nuovo malessere economico. L’inflazione sembrava alimentarsi da sola. La gente ha iniziato ad aspettarsi continui aumenti del prezzo delle merci, quindi ha comprato di più. Questo aumento della domanda ha spinto al rialzo i prezzi, portando a richieste di salari più alti, che hanno spinto i prezzi ancora più in alto in una continua spirale al rialzo. I contratti di lavoro arrivarono sempre più a includere clausole automatiche sul costo della vita e il governo iniziò ad ancorare alcuni pagamenti, come quelli per la previdenza sociale, all’indice dei prezzi al consumo, il più noto indicatore dell’inflazione. Mentre queste pratiche hanno aiutato i lavoratori ei pensionati a far fronte all’inflazione, hanno perpetuato l’inflazione. Il governo’ s sempre crescente bisogno di fondi ha gonfiato il deficit di bilancio e ha portato a un maggiore indebitamento pubblico, che a sua volta ha fatto salire i tassi di interesse e ha aumentato ulteriormente i costi per le imprese ei consumatori. Con i costi energetici e i tassi di interesse elevati, gli investimenti delle imprese languono e la disoccupazione è salita a livelli imbarazzanti.

Disperato, il presidente Jimmy Carter (1977-1981) cercò di combattere la debolezza economica e la disoccupazione aumentando la spesa pubblica e stabilì linee guida volontarie su salari e prezzi per controllare l’inflazione. Entrambi sono stati in gran parte senza successo. Un attacco all’inflazione forse più riuscito, ma meno drammatico, ha comportato la “deregolamentazione” di numerosi settori, tra cui le compagnie aeree, i trasporti su strada e le ferrovie. Queste industrie erano state strettamente regolamentate, con rotte e tariffe che controllavano il governo. Il sostegno alla deregolamentazione è continuato oltre l’amministrazione Carter. Negli anni ’80, il governo ha allentato i controlli sui tassi di interesse bancari e sul servizio telefonico a lunga distanza e negli anni ’90 si è mosso per facilitare la regolamentazione del servizio telefonico locale.

Ma l’elemento più importante nella guerra contro l’inflazione è stato il Federal Reserve Board, che ha represso duramente l’offerta di moneta a partire dal 1979. Rifiutandosi di fornire tutto il denaro che un’economia devastata dall’inflazione voleva, la Fed ha causato l’aumento dei tassi di interesse. Di conseguenza, la spesa dei consumatori e l’indebitamento delle imprese hanno subito un brusco rallentamento. L’economia cadde presto in una profonda recessione.

L’economia negli anni ’80

La nazione ha subito una profonda recessione per tutto il 1982. I fallimenti delle imprese sono aumentati del 50% rispetto all’anno precedente. Gli agricoltori sono stati particolarmente colpiti, poiché le esportazioni agricole sono diminuite, i prezzi dei raccolti sono diminuiti e i tassi di interesse sono aumentati. Ma mentre la medicina di un brusco rallentamento era difficile da digerire, ha interrotto il ciclo distruttivo in cui l’economia era stata catturata. Nel 1983, l’inflazione si era attenuata, l’economia era rimbalzata e gli Stati Uniti avevano iniziato un periodo di crescita economica sostenuta. Il tasso di inflazione annuo è rimasto al di sotto del 5% per la maggior parte degli anni ’80 e negli anni ’90.

Lo sconvolgimento economico degli anni ’70 ha avuto importanti conseguenze politiche. Il popolo americano ha espresso il proprio scontento per le politiche federali sfornando Carter nel 1980 ed eleggendo presidente l’ex attore di Hollywood e governatore della California Ronald Reagan. Reagan (1981-1989) ha basato il suo programma economico sulla teoria dell’economia dal lato dell’offerta, che sosteneva la riduzione delle aliquote fiscali in modo che le persone potessero conservare più di ciò che guadagnavano. La teoria era che aliquote fiscali più basse avrebbero indotto le persone a lavorare di più e più a lungo, e che questo a sua volta avrebbe portato a maggiori risparmi e investimenti, con conseguente aumento della produzione e stimolazione della crescita economica complessiva. Mentre i tagli fiscali ispirati da Reagan servivano principalmente a beneficio degli americani più ricchi,

Il tema centrale dell’agenda nazionale di Reagan, tuttavia, era la sua convinzione che il governo federale fosse diventato troppo grande e invadente. All’inizio degli anni ’80, mentre tagliava le tasse, Reagan tagliava anche i programmi sociali. Reagan ha anche intrapreso una campagna durante il suo mandato per ridurre o eliminare le normative governative che interessano il consumatore, il luogo di lavoro e l’ambiente. Allo stesso tempo, tuttavia, temeva che gli Stati Uniti avessero trascurato le proprie forze armate sulla scia della guerra del Vietnam, quindi spinse con successo per grandi aumenti delle spese per la difesa.

La combinazione di tagli fiscali e maggiori spese militari ha sopraffatto riduzioni più modeste della spesa per i programmi interni. Di conseguenza, il deficit del bilancio federale è cresciuto anche oltre i livelli raggiunti durante la recessione dei primi anni ’80. Da $ 74.000 milioni nel 1980, il deficit del bilancio federale è salito a $ 221.000 milioni nel 1986. È sceso a $ 150.000 milioni nel 1987, ma poi ha ricominciato a crescere. Alcuni economisti temevano che la spesa pesante e l’indebitamento da parte del governo federale avrebbero riacceso l’inflazione, ma la Federal Reserve è rimasta vigile sul controllo degli aumenti dei prezzi, muovendosi rapidamente per aumentare i tassi di interesse ogni volta che sembrava una minaccia. Sotto il presidente Paul Volcker e il suo successore, Alan Greenspan, la Federal Reserve ha mantenuto il ruolo centrale di poliziotto del traffico economico,

La ripresa che si è sviluppata per la prima volta nei primi anni ’80 non è stata priva di problemi. Gli agricoltori, in particolare quelli che gestiscono piccole aziende agricole a conduzione familiare, hanno continuato ad affrontare difficoltà nel guadagnarsi da vivere, specialmente nel 1986 e nel 1988, quando la parte centrale della nazione fu colpita da gravi siccità e diversi anni dopo quando subì vaste inondazioni. Alcune banche hanno vacillato a causa di una combinazione di stretta monetaria e pratiche di prestito imprudenti, in particolare quelle note come associazioni di risparmio e prestito, che si sono lanciate in una serie di prestiti imprudenti dopo essere state parzialmente deregolamentate. Il governo federale ha dovuto chiudere molte di queste istituzioni e ripagare i loro depositanti, con enormi costi per i contribuenti.

Mentre Reagan e il suo successore, George Bush (1989-1992), presiedevano al crollo dei regimi comunisti nell’Unione Sovietica e nell’Europa orientale, gli anni ’80 non cancellarono del tutto il malessere economico che aveva attanagliato il paese negli anni ’70. Gli Stati Uniti hanno registrato disavanzi commerciali in sette dei dieci anni degli anni ’70 e il disavanzo commerciale è aumentato per tutti gli anni ’80. Le economie in rapida crescita in Asia sembravano sfidare l’America come potenze economiche; Il Giappone, in particolare, con la sua enfasi sulla pianificazione a lungo termine e lo stretto coordinamento tra aziende, banche e governo, sembrava offrire un modello alternativo per la crescita economica.

Negli Stati Uniti, intanto, i “predatori corporativi” hanno acquistato varie società le cui quotazioni azionarie erano depresse e poi le hanno ristrutturate, svendendo alcune delle loro attività o smantellandole pezzo per pezzo. In alcuni casi, le aziende hanno speso somme enormi per acquistare le proprie azioni o pagare i predoni. I critici hanno assistito a tali battaglie con sgomento, sostenendo che i predoni stavano distruggendo le buone aziende e causando dolore ai lavoratori, molti dei quali hanno perso il lavoro in mosse di ristrutturazione aziendale. Ma altri hanno affermato che i predoni hanno dato un contributo significativo all’economia, rilevando società mal gestite, snellendole e rendendole nuovamente redditizie, o vendendole in modo che gli investitori potessero prendere i loro profitti e reinvestirli in società più produttive .

Gli anni ’90 e oltre

Gli anni ’90 hanno portato un nuovo presidente, Bill Clinton (1993-2000). Un democratico cauto e moderato, Clinton ha suonato alcuni degli stessi temi dei suoi predecessori. Dopo aver sollecitato senza successo il Congresso a mettere in atto un’ambiziosa proposta per espandere la copertura assicurativa sanitaria, Clinton dichiarò che l’era del “grande governo” era finita in America. Ha spinto per rafforzare le forze di mercato in alcuni settori, collaborando con il Congresso per aprire alla concorrenza il servizio telefonico locale. Si unì anche ai repubblicani per ridurre i benefici del welfare. Tuttavia, sebbene Clinton abbia ridotto le dimensioni della forza lavoro federale, il governo ha continuato a svolgere un ruolo cruciale nell’economia della nazione. La maggior parte delle principali innovazioni del New Deal, e molte della Great Society, rimasero al loro posto. E il sistema della Federal Reserve ha continuato a regolare il ritmo generale dell’attività economica,

L’economia, nel frattempo, ha registrato una performance sempre più salutare con il progredire degli anni ’90. Con la caduta dell’Unione Sovietica e del comunismo dell’Europa orientale alla fine degli anni ’80, le opportunità commerciali si sono ampliate notevolmente. Gli sviluppi tecnologici hanno portato un’ampia gamma di nuovi prodotti elettronici sofisticati. Le innovazioni nelle telecomunicazioni e nelle reti di computer hanno generato una vasta industria di hardware e software per computer e hanno rivoluzionato il modo in cui operano molte industrie. L’economia è cresciuta rapidamente e gli utili aziendali sono aumentati rapidamente. In combinazione con la bassa inflazione e la bassa disoccupazione, i forti profitti hanno fatto impennare il mercato azionario; il Dow Jones Industrial Average, che era di appena 1.000 alla fine degli anni ’70, ha raggiunto quota 11.000 nel 1999, aggiungendo sostanzialmente alla ricchezza di molti, anche se non tutti, gli americani.

L’economia giapponese, spesso considerata un modello dagli americani negli anni ’80, cadde in una prolungata recessione, uno sviluppo che portò molti economisti a concludere che l’approccio americano più flessibile, meno pianificato e più competitivo fosse, in effetti, una strategia migliore per crescita economica nel nuovo ambiente integrato a livello globale.

La forza lavoro americana è cambiata notevolmente durante gli anni ’90. Continuando una tendenza a lungo termine, il numero di agricoltori è diminuito. Una piccola parte dei lavoratori aveva un lavoro nell’industria, mentre una quota molto maggiore lavorava nel settore dei servizi, in lavori che andavano da commessi di negozio a pianificatori finanziari. Se l’acciaio e le scarpe non erano più i pilastri della produzione americana, lo erano i computer e il software che li fa funzionare.

Dopo aver raggiunto il picco di 290.000 milioni di dollari nel 1992, il bilancio federale si è costantemente ridotto man mano che la crescita economica aumentava le entrate fiscali. Nel 1998, il governo ha registrato il suo primo avanzo in 30 anni, anche se è rimasto un enorme debito, principalmente sotto forma di futuri pagamenti della previdenza sociale promessi ai baby boomer. Gli economisti, sorpresi dalla combinazione di rapida crescita e continua bassa inflazione, hanno discusso se gli Stati Uniti avessero una “new economy” in grado di sostenere un tasso di crescita più rapido di quanto sembrava possibile sulla base delle esperienze dei 40 anni precedenti.

Infine, l’economia americana era più strettamente intrecciata con l’economia globale di quanto non fosse mai stata. Clinton, come i suoi predecessori, aveva continuato a spingere per l’eliminazione delle barriere commerciali. Un accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA) ha ulteriormente rafforzato i legami economici tra gli Stati Uniti e i suoi maggiori partner commerciali, Canada e Messico. L’Asia, che era cresciuta particolarmente rapidamente durante gli anni ’80, si è unita all’Europa come uno dei principali fornitori di prodotti finiti e un mercato per le esportazioni americane. Sofisticati sistemi di telecomunicazioni mondiali collegavano i mercati finanziari mondiali in un modo inimmaginabile anche pochi anni prima.

Mentre molti americani sono rimasti convinti che l’integrazione economica globale abbia beneficiato tutte le nazioni, la crescente interdipendenza ha creato anche alcune dislocazioni. I lavoratori nelle industrie ad alta tecnologia – in cui eccellevano gli Stati Uniti – se la passavano piuttosto bene, ma la concorrenza di molti paesi stranieri che generalmente avevano costi del lavoro inferiori tendeva a smorzare i salari nelle industrie manifatturiere tradizionali. Poi, quando le economie del Giappone e di altri paesi di nuova industrializzazione in Asia hanno vacillato alla fine degli anni ’90, le onde d’urto si sono propagate in tutto il sistema finanziario globale. I responsabili delle politiche economiche americane hanno scoperto di dover sempre più soppesare le condizioni economiche globali nel tracciare un corso per l’economia nazionale.

Tuttavia, gli americani hanno concluso gli anni ’90 con un rinnovato senso di fiducia. Alla fine del 1999, l’economia era cresciuta costantemente dal marzo 1991, la più lunga espansione economica in tempo di pace della storia. La disoccupazione ha raggiunto appena il 4,1 per cento della forza lavoro nel novembre 1999, il tasso più basso in quasi 30 anni. E i prezzi al consumo, che sono aumentati solo dell’1,6% nel 1998 (il più piccolo aumento tranne un anno dal 1964), sono aumentati solo leggermente più velocemente nel 1999 (2,4% fino a ottobre). Molte sfide si prospettavano, ma la nazione aveva superato il XX secolo – e gli enormi cambiamenti che ha portato – in buona forma.