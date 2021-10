“ambra-angiolini?-non-sa-di-cosa-parla”.-striscia-a-valanga-contro-la-ministra-di-renzi:-corna,-allegri-e-tapiro,-un-caso-politico

Continua a tenere banco il caso del tapiro d’oro assegnato ad Ambra Angiolini, “colpevole” di essere stata tradita da Massimilano Allegri. Secondo i social forse sarebbe stato più gusto assegnarlo all’allenatore della Juventus, che si è fatto scappare la bellissima attrice tradendola, ma Valerio Staffelli si è invece recata da lei per consegnarle il poco ambito “riconoscimento” di Striscia la Notizia.

C’è però una polemica che al tg satirico di Canale 5 proprio non è andato giù, quella di Elena Bonetti, ministra per le pari pari opportunità e la famiglia. Striscia le ha ricordato che negli anni ha assegnato tapiri senza distinzione di genere a chi era stato spezzato il cuore: “Lei invece, cara ministra, sembra non considerare Diletta Leotta degna della sua tutela, con il solito doppiopesismo rivelatore. L’amica Ambra Angiolini è stata avvicinata in modo amichevole dal tapiroforo Staffelli: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio”.

Striscia ha deciso di pubblicare la prima parte del servizio, quella non andata in onda: “Ambra non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio. A telecamere spente, inoltre, Ambra si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto: richiesta naturalmente accolta. Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna Jolanda, a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra ha risposto: ‘Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!’”.