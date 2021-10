acer-presenta-la-nuova-linea-di-prodotti-green-per-l’italia.-“sta-cambiando-il-nostro-dna-aziendale”

La lotta al cambiamento climatico, che passa principalmente per la riduzione delle emissioni di co2 nell’atmosfera, ci vede tutti coinvolti e rende sempre più importante il nostro contributo. In generale, lo sforzo collettivo dovrà andare nella direzione di un utilizzo consapevole ed efficiente delle risorse naturali. E la tecnologia, in tutte le sue declinazioni, ha un ruolo importante da giocare nel promuovere uno sviluppo rispettoso dell’ambiente.

Proprio per questo motivo le aziende tecnologiche hanno una grande responsabilità nel fare la propria parte per salvaguardare l’ambiente e la salute delle persone. Acer riconosce questa responsabilità e, sviluppando la vision “Made for Humanity”, si impegna a fare la propria parte. Sia nell’implementare politiche aziendali di difesa dell’ambiente, sia nell’educazione delle persone a tenere comportamenti più rispettosi.

L’iniziativa Acer Earthion

Earthion, nello specifico, è l’iniziativa di Acer per creare un futuro migliore nel rispetto dell’ambiente. Rappresenta il culmine di oltre un decennio di lavoro nel campo della sostenibilità e riunisce i migliori contributi dell’azienda, dei partner, dei dipendenti e degli utenti nell’affrontare con soluzioni innovative le sfide associate alla riduzione dell’impatto ambientale. “È un progetto che parte da lontano” afferma Diego Cavallari, country manager Acer Italia e Grecia. “La nostra è un’azienda asiatica, spinta su produzione e business. Per cambiare il mindset del gruppo decisionale del ceo ci è voluto tempo, ma oggi siamo tutti convinti che sia il passo giusto da fare. Utilizzare la sostenibilità per garantire a produzione è la gestione del business più smart che si possa mettere in atto”.

Earthion si sviluppa lungo sei direttrici:

Progettazione dei prodotti e green innovation: i prodotti Acer sono progettati utilizzando materiali sostenibili che possono essere facilmente riciclati in modo da ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il loro ciclo di vita.

Produzione: Acer collabora con diversi partner nel settore per rivedere i processi produttivi e gestire gli sprechi e l’utilizzo di composti chimici dannosi per l’ambiente.

Energia: le operazioni di Acer utilizzano il più possibile di energia proveniente da fonti pulite e rinnovabili, per lasciare i combustibili fossili nel sottosuolo.

Logistica: Acer ottimizza la logistica e il trasporto per ridurne l’impronta di carbonio e migliorarne l’efficienza.

Packaging: meno packaging e maggiore uso di materiali riciclati. Il packaging di Acer utilizza il minimo indispensabile di materiali a basso impatto ambientale ed è stato progettato in modo da estenderne l’usabilità.

Riciclo: Acer lavora in partnership con diversi fornitori di soluzioni di riciclo e riuso per dare ai propri prodotti e materiali una nuova finalità di utilizzo quando hanno raggiunto la fine del loro ciclo vitale.

Sta cambiando la cultura aziendale

“Il prodotto rappresenta la punta dell’iceberg” aggiunge Diego Cavallari. “Ma che cosa rappresenta? A me piace più pensare alla filiera che c’è dietro, pronta sviluppare un prodotto del genere. Oggi abbiamo chi fa gli imballi ecosostenibili, chi fa le plastiche riciclate senza vernice. Oggi abbiamo dimostrato che l’intera filiera riesce a costruire un pc ecosostenibile”. Lavorando sul cambiamento della cultura aziendale, ad oggi il Gruppo Acer ha raggiunto l’obiettivo che si era prefisso per il 2020 riducendo del 60% le proprie emissioni di carbonio a livello globale. In qualità di membro di RE100, sta anche lavorando attivamente per approvvigionarsi esclusivamente di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2035. “Noi stiamo lavorando sempre più per far sì che sia tutto sostenibile. Dove non arriviamo, facciamo delle azioni di compensazione: ad esempio, per tot kg di gas serra emessi, piantiamo degli alberi o sviluppiamo delle aree green”.

Un esempio della vision Made for Humanity si trova nei dispositivi della linea Acer Vero, che condividono nella loro progettazione un approccio green che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di packaging riciclabile e di materiali Post-Consumer Recycled (PCR), realizzati con plastica riciclata da materiali di scarto provenienti da strutture domestiche, commerciali, industriali e pubbliche.

Trattamenti antimicrobici a salvaguardia della salute

L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto ha reso più evidente che mai la necessità di minimizzare la diffusione di germi e batteri, in particolare sugli oggetti tecnologici con cui entriamo quotidianamente in contatto. Si stima infatti che la concentrazione di microbi su un mouse o sulla tastiera di un computer sia fino a 30 volte superiore a quella che si trova sui sanitari di un bagno.

Il trattamento Acer Antimicrobial 360 consiste in una copertura agli ioni d’argento che viene applicata sulle superfici di contatto dei dispositivi – scocca, tastiere, mouse, touchpad – e, grazie all’elevata reattività degli ioni d’argento riducono fino al 99,9% la proliferazione di microbi sulle superfici. Oggi trascorriamo molto tempo a contatto con i nostri dispositivi tecnologici e sapere che sono puliti è più importante che mai.

L’articolo Acer presenta la nuova linea di prodotti green per l’Italia. “Sta cambiando il nostro dna aziendale” è tratto da Forbes Italia.