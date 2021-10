La vita privata della cantante Ivana Spagna, il lutto tremendo per l’ospite di Star in the Star: ecco cosa ha raccontato.

Sarà tra gli ospiti della finalissima del talent show Star in the Star, Ivana Spagna, cantante italiana che ha conosciuto prima un’incredibile affermazione all’estero, con brani come ‘Easy Lady’, diventando la regina della disco anni Ottanta, quindi ha ottenuto successo in Italia con brani come ‘Gente come noi’.

Nella vita della cantante, qualche tempo fa, c’è stato un lutto che l’ha scossa molto e del quale ancora oggi ne parla. Ospite di Pierluigi Diaco a Io e te su Raiuno, nel corso dell’intervista, realizzata nell’agosto 2019, si è infatti confidata rispetto a dei drammatici eventi che sono avvenuti nella sua vita nel 1997, quando era all’apice della carriera. Eventi che la spinsero a tentare il suicidio.

Siamo nel luglio del 1997 e la cantante – dopo l’affermazione a Sanremo nel 1995 con Gente come noi che le vale il terzo posto e il quarto posto dell’anno successivo nella stessa kermesse con E io penso a te – ha da poco pubblicato il suo terzo album in italiano, dal titolo ‘Indivisibili’.

Il drammatico lutto che ha colpito Ivana Spagna cambiando la sua vita

Il 20 di quel mese, viene a mancare la sua mamma, evento che la segna profondamente. Ivana Spagna ha confidato di essersi esibita la sera stessa della morte della madre, per rispettare gli impegni con il pubblico e con la sua band. “Alla fine del concerto, in camera, ho urlato. Sono andata avanti così fino alla fine del tour e alla fine ero distrutta”, ha raccontato a Diaco.

In quel momento, la sua carriera sprofonda insieme alla sua vita: la cantante organizza il suicidio e a salvarla, secondo il suo racconto, è stata la gattina, comparsa all’improvviso. Sarà il felino a metterle i sensi di colpa, perché sarebbe rimasto senza la sua ‘mamma’. A quel punto, la cantante ci avrebbe ripensato.

Ivana Spagna compie così un gesto molto importante, che ancora oggi ricorda benissimo: “Sono andata davanti alle foto dei miei genitori a piangere, perché mi sono resa conto dell’errore che stavo facendo, loro avevano lottato per secondi in più di vita e io me ne volevo togliere così”.

