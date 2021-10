“Gli italiani e la presa in giro sul Green pass”. Draghi avvertito, occhio a queste cifre: Ghisleri, sondaggio tombale | Video

Alessandra Ghisleri è intervenuta a L’aria che tira – la trasmissione quotidiana di La7 condotta da Myrta Merlino – per fare il punto della situazione sul Green Pass e sulle posizioni degli italiani. Sebbene stiano avendo ampia eco mediatica le proteste e le minacce delle persone contrarie all’introduzione dell’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori (che entrerà in vigore domani, venerdì 15 ottobre), in realtà la stragrande maggioranza dei cittadini è favorevole.

Più precisamente il 60% è d’accordo sull’estendere il Green Pass indistintamente a tutti i lavoratori, mentre un altro 15% solo in alcuni settori. Ma di fatto lo strumento pensato dal governo presieduto da Mario Draghi viene promosso da oltre 7 italiani su 10. “Il filo comune – ha spiegato la Ghisleri – è che il cittadino che rispetta le regole, che risponde positivamente alle nuove leggi e a quello che viene richiesto, alla fine sente di dover sempre pagare il conto e quindi rimane perplesso”. In tutto ciò sullo sfondo ci sono sempre i ballottaggi per decretare i vincitori di città di primo piano come Roma, Torino e Trieste.

In quest’ultima si potrebbe sentire maggiormente il peso dei no-green pass, con i portuali che stanno minacciando di bloccare tutto: “Lì c’è un dato forte. Roma coinvolta sul tema nazionale? Tutte le tensioni non saranno discriminanti – ha dichiarato la Ghisleri – ma aiuteranno alcune posizioni. Torino invece è totalmente diversa, dato che ci sono due candidati che comunque si stringono la mano e non hanno un dibattito acceso”.